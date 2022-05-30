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Gelecek ve DEVA'dan Gezi davası haberlerine yalanlama: Şikayetçi değildik
Gelecek ve DEVA'dan Gezi davası haberlerine yalanlama: Şikayetçi değildik
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gezi davasında şikayetlerini çekeceklerine dair haberler partili... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T08:32+0300
2022-05-30T08:32+0300
politika
gezi parkı
ali babacan
ahmet davutoğlu
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Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Davutoğlu ve Babacan’ın Gezi davası şikayetlerini geri çekecekleri' haberinin ardından Gelecek ve DEVA partilerinden konuya ilişkin açıklama geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri ‘hayal ürünü’ olarak nitelendirdi. Değirmenci, Davutoğlu’nun geri çekeceği bir şikayetinin olmadığını belirterek "Savcı kamu davası açarak Hükümet üyelerini “suçtan zarar gören” olarak tanımlamıştır" dedi. Değirmenci ayrıca Davutoğlu’nun o dönemde yalnızca ‘kendisine küfreden ve evinin adresini paylaşan’ bir hesabın sahibinden şikayetçi olduğunu ve daha sonra özür dilemesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini aktardı. DEVA Partisi kurucularından Avukat Tunahan Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi yalanladı. Elmas şunları söyledi: “Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ‘Gezi Parkı davasından çekileceği’ haberleri doğru değil; çünkü iki isim de şikayetçi olmamalarına rağmen savcı tarafından ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlamış. Bu tanımlama aktif bir tutum olmadığından vazgeçilemez de. Olayın özeti budur.”
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gezi parkı, ali babacan, ahmet davutoğlu

Gelecek ve DEVA'dan Gezi davası haberlerine yalanlama: Şikayetçi değildik

08:32 30.05.2022
© AA / ArşivAhmet Davutoğlu, Ali Babacan
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA / Arşiv
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gezi davasında şikayetlerini çekeceklerine dair haberler partili kaynaklar tarafından zaten şikayetçi olmadıkları belirtilerek yalanlandı.
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Davutoğlu ve Babacan’ın Gezi davası şikayetlerini geri çekecekleri' haberinin ardından Gelecek ve DEVA partilerinden konuya ilişkin açıklama geldi.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri ‘hayal ürünü’ olarak nitelendirdi. Değirmenci, Davutoğlu’nun geri çekeceği bir şikayetinin olmadığını belirterek "Savcı kamu davası açarak Hükümet üyelerini “suçtan zarar gören” olarak tanımlamıştır" dedi.
Değirmenci ayrıca Davutoğlu’nun o dönemde yalnızca ‘kendisine küfreden ve evinin adresini paylaşan’ bir hesabın sahibinden şikayetçi olduğunu ve daha sonra özür dilemesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini aktardı.
DEVA Partisi kurucularından Avukat Tunahan Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi yalanladı. Elmas şunları söyledi: “Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ‘Gezi Parkı davasından çekileceği’ haberleri doğru değil; çünkü iki isim de şikayetçi olmamalarına rağmen savcı tarafından ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlamış. Bu tanımlama aktif bir tutum olmadığından vazgeçilemez de. Olayın özeti budur.”
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