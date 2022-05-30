https://tr.sputniknews.com/20220530/guardian-yazari-ab-yarardan-cok-zarar-veren-rusya-karsiti-yaptirimlari-unutmali-1056826145.html

Guardian yazarı: AB, yarardan çok zarar veren Rusya karşıtı yaptırımları unutmalı

Guardian yazarı: AB, yarardan çok zarar veren Rusya karşıtı yaptırımları unutmalı

İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazarı Simon Jenkins, Avrupa Birliği’ne (AB) ‘yarardan çok zarar veren’ Rusya karşıtı yaptırımları unutma çağrısında bulundu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T21:48+0300

2022-05-30T21:48+0300

2022-05-30T21:52+0300

ukrayna krizi

yaptırım

ekonomik yaptırımlar

ab

rusya

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Simon Jenkins'in bugün yayınlanan makalesinde, “AB yaptırımları unutmalı, zira yarardan çok zarar veriyor. Rusya'yı Ukrayna'dan ayrılmak zorunda bırakmak yerine, gıda ve enerji fiyatları hızla yükselirken tüm dünyaya büyük acılar yaşatıyor” ifadelerine yer verildi.Önümüzdeki kış aylarında İngiltere’de 6 milyon hanenin ve Avrupa genelindeki tüketicilerin Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi nedeniyle sabah ve akşam elektrik kesintisi olasılığıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken yazar, bununla birlikte AB ülkelerinin Rusya’ya petrol ve gaz tedariki için her gün yaklaşık 1 milyar dolar ödemeye devam ettiğini vurguladı.Şu anki karmaşık durumun Rusya'ya yaptırım baskısı stratejisi konusunda ‘Brüksel'deki AB'nin ne yapacağını bilemediğini’ açıkça gösterdiğini yazan Jenkins, “Gerçek neden, yaptırım silahı ile ilgili tartışmaların maço söylemlerine dönüşmüş olmasıdır” ifadelerini kullandı.Yaptırımların Rusya’yı ‘kabul edilemez politikasını’ değiştirmek zorunda bırakması gerektiğinin tahmin edildiğine dikkat çeken yazar, AB’nin yaptırım politikasının başarısızlığını, “Böyle şeyler bazen olsa da nadiren oluyor ve Rusya örneğinde göz göre göre başarısızlığa uğradı” ifadesi ile itiraf etti.Yaptırımların Rusya’nın kredibilitesine zarar verdiği ifade edilen yazıda, ancak gaz fiyatlarının yüzde 70 oranında artmasının Rusya’nın ödeme dengesini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.Avrupa genelinde milyonlarca sıradan vatandaşın gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artıştan madur olabileceklerini kaydeden Jenkins, “Tedarik hatları bozulmuş durumda. Ticari bağlar çöküyor. Çoğu durumda bunun mağdurları yoksullardır” ifadelerini kullandı.Yaptırımların Rus ordu birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olan amacına ulaşmadığının altını çizen yazar, ancak Rusya'ya yaptırım dayatmalarının AB’ye ve dünyanın geri kalanına verdiği zararın gözler önünde olduğunu ifade etti ve ekledi:

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yaptırım, ekonomik yaptırımlar, ab, rusya