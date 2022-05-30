https://tr.sputniknews.com/20220530/guney-osetyada-rusyaya-katilma-referandumu-askiya-alindi-1056828347.html

Güney Osetya’da Rusya’ya katılma referandumu askıya alındı

Güney Osetya’da Rusya’ya katılma referandumu askıya alındı

Güney Osetya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev, ülkesinin Rusya’ya katılması için referandumun yapılması ile ilgili kararın yürürlüğünü durdurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T23:10+0300

2022-05-30T23:10+0300

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Gagloyev, genel olarak Rusya’yla entegrasyonu sürdürme girişimine destek verdiğini fakat bu süreçle ilgili tüm konularda Moskova’yla görüşmelerin yapılması emrini verdiğini söyledi.Gagloyev, Rusya’nın meşru haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren sorunların tek taraflı çözümünün kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Eski Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, Rusya’ya katılmak için referandumun 17 Temmuz’da yapılmasına karar vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220409/guney-osetya-rusyaya-katilma-konusundaki-referandumun-hazirliklari-mayis-haziran-gibi-tamamlanir-1055433649.html

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güney osetya, rusya, referandum