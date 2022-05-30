Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220530/guney-osetyada-rusyaya-katilma-referandumu-askiya-alindi-1056828347.html
Güney Osetya’da Rusya’ya katılma referandumu askıya alındı
Güney Osetya’da Rusya’ya katılma referandumu askıya alındı
Güney Osetya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev, ülkesinin Rusya’ya katılması için referandumun yapılması ile ilgili kararın yürürlüğünü durdurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T23:10+0300
2022-05-30T23:11+0300
dünya
güney osetya
rusya
referandum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056355889_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_46741f277a37500125002deb684e1450.jpg
Gagloyev, genel olarak Rusya’yla entegrasyonu sürdürme girişimine destek verdiğini fakat bu süreçle ilgili tüm konularda Moskova’yla görüşmelerin yapılması emrini verdiğini söyledi.Gagloyev, Rusya’nın meşru haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren sorunların tek taraflı çözümünün kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Eski Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, Rusya’ya katılmak için referandumun 17 Temmuz’da yapılmasına karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220409/guney-osetya-rusyaya-katilma-konusundaki-referandumun-hazirliklari-mayis-haziran-gibi-tamamlanir-1055433649.html
güney osetya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056355889_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_534687c234f4764af71c45e6839da547.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney osetya, rusya, referandum

Güney Osetya’da Rusya’ya katılma referandumu askıya alındı

23:10 30.05.2022 (güncellendi: 23:11 30.05.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Fotoğraf bankasına girGüney Osetya
Güney Osetya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Güney Osetya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev, ülkesinin Rusya’ya katılması için referandumun yapılması ile ilgili kararın yürürlüğünü durdurdu.
Gagloyev, genel olarak Rusya’yla entegrasyonu sürdürme girişimine destek verdiğini fakat bu süreçle ilgili tüm konularda Moskova’yla görüşmelerin yapılması emrini verdiğini söyledi.
Gagloyev, Rusya’nın meşru haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren sorunların tek taraflı çözümünün kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Eski Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, Rusya’ya katılmak için referandumun 17 Temmuz’da yapılmasına karar vermişti.
Güney Osetya'da bağımsızlık günü kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
DÜNYA
Güney Osetya: Rusya'ya katılma konusundaki referandumun hazırlıkları Mayıs-Haziran gibi tamamlanır
9 Nisan, 14:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала