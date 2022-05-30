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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html
Hollanda ve Danimarka, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti
Hollanda ve Danimarka, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti
Hollanda'nın kısmen devlete ait şirketi Gasterra ile Danimarka'nın çokuluslu şirketi Orsted, Rusya'ya gaz karşılığında rubleyle ödeme yapmayı reddettiklerini... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T18:44+0300
2022-05-30T18:44+0300
ukrayna krizi
hollanda
doğalgaz
gaz
danimarka
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Hollanda'nın Gasterra ve Danimarka'nın Orsted şirketleri, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti. Her iki şirketin de Gazprom'a ödemesi yapması gereken süre 31 Mayıs'ta sona erecek.Gasterra, Gazprom'dan bildirim aldıklarını ve buna göre Rus tarafının ödeme yapılmaması halinde 31 Mayıs'tan itibaren gaz akışını keseceğini bildirdiğini açıkladı.Gasterra ile Gazprom arasındaki mevcut sözleşmeye göre Hollanda tarafı, rubleyle ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Rusya'dan sözleşme kapsamında 31 Ekim'e kadar tedarik edilmesi öngörülen 2 milyar metreküp gazı satın alamayacak.Orsted şirketi de, aldıkları kararın ardından Gazprom'un gaz sevkiyatını durdurmasını beklediklerini kaydetti.Danimarka, Rusya'dan yılda yaklaşık 1.9 milyar metreküp gaz satın alıyor.
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hollanda, doğalgaz, gaz, danimarka

Hollanda ve Danimarka, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti

18:44 30.05.2022
© REUTERS / Dado RuvicRusya - doğalgaz - ruble
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Hollanda'nın kısmen devlete ait şirketi Gasterra ile Danimarka'nın çokuluslu şirketi Orsted, Rusya'ya gaz karşılığında rubleyle ödeme yapmayı reddettiklerini duyurdu.
Hollanda'nın Gasterra ve Danimarka'nın Orsted şirketleri, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti. Her iki şirketin de Gazprom'a ödemesi yapması gereken süre 31 Mayıs'ta sona erecek.

Gasterra, Gazprom'dan bildirim aldıklarını ve buna göre Rus tarafının ödeme yapılmaması halinde 31 Mayıs'tan itibaren gaz akışını keseceğini bildirdiğini açıkladı.

Gasterra ile Gazprom arasındaki mevcut sözleşmeye göre Hollanda tarafı, rubleyle ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Rusya'dan sözleşme kapsamında 31 Ekim'e kadar tedarik edilmesi öngörülen 2 milyar metreküp gazı satın alamayacak.

Orsted şirketi de, aldıkları kararın ardından Gazprom'un gaz sevkiyatını durdurmasını beklediklerini kaydetti.
Danimarka, Rusya'dan yılda yaklaşık 1.9 milyar metreküp gaz satın alıyor.
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