https://tr.sputniknews.com/20220530/hollanda-ve-danimarka-rus-gazi-icin-rubleyle-odeme-yapmayi-reddetti-1056820748.html

Hollanda ve Danimarka, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti

Hollanda ve Danimarka, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti

Hollanda'nın kısmen devlete ait şirketi Gasterra ile Danimarka'nın çokuluslu şirketi Orsted, Rusya'ya gaz karşılığında rubleyle ödeme yapmayı reddettiklerini... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T18:44+0300

2022-05-30T18:44+0300

2022-05-30T18:44+0300

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Hollanda'nın Gasterra ve Danimarka'nın Orsted şirketleri, Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetti. Her iki şirketin de Gazprom'a ödemesi yapması gereken süre 31 Mayıs'ta sona erecek.Gasterra, Gazprom'dan bildirim aldıklarını ve buna göre Rus tarafının ödeme yapılmaması halinde 31 Mayıs'tan itibaren gaz akışını keseceğini bildirdiğini açıkladı.Gasterra ile Gazprom arasındaki mevcut sözleşmeye göre Hollanda tarafı, rubleyle ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Rusya'dan sözleşme kapsamında 31 Ekim'e kadar tedarik edilmesi öngörülen 2 milyar metreküp gazı satın alamayacak.Orsted şirketi de, aldıkları kararın ardından Gazprom'un gaz sevkiyatını durdurmasını beklediklerini kaydetti.Danimarka, Rusya'dan yılda yaklaşık 1.9 milyar metreküp gaz satın alıyor.

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