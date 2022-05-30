https://tr.sputniknews.com/20220530/icisleri-bakanligindan-maske-genelgesi-1056814367.html
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun sona erdiği... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T15:45+0300
2022-05-30T15:45+0300
2022-05-30T15:58+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
maske
toplu taşıma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051970857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59919c7de08cdef271a2c71579915b35.jpg
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine maske genelgesi gönderdi. Genelgeye göre Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.Genelgede son günlerde Kovid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051970857_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ee5fb1f2139f896e45412ccab8ded803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, maske, toplu taşıma
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
15:45 30.05.2022 (güncellendi: 15:58 30.05.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun sona erdiği kaydedildi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine maske genelgesi gönderdi. Genelgeye göre Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.
Genelgede son günlerde Kovid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.
Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.
Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.