https://tr.sputniknews.com/20220530/icisleri-bakanligindan-maske-genelgesi-1056814367.html

İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun sona erdiği... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T15:45+0300

2022-05-30T15:45+0300

2022-05-30T15:58+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

maske

toplu taşıma

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine maske genelgesi gönderdi. Genelgeye göre Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.Genelgede son günlerde Kovid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

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içişleri bakanlığı, maske, toplu taşıma