https://tr.sputniknews.com/20220530/ido-yakit-maliyetlerini-gerekce-gostererek-bandirmada-seferlerini-durdurdu-masraflar-ibbye-kaldi-1056809372.html

İDO yakıt maliyetlerini gerekçe göstererek Bandırma’da seferlerini durdurdu: Masraflar İBB'ye kaldı

İDO yakıt maliyetlerini gerekçe göstererek Bandırma’da seferlerini durdurdu: Masraflar İBB'ye kaldı

İDO, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki arabalı vapur seferlerini yakıt, bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini gerekçe göstererek iptal etti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:41+0300

2022-05-30T13:41+0300

2022-05-30T13:41+0300

türkiye

ido

osmangazi

ibb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103621/08/1036210831_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_5e224eb8e51c0eba07093a2e5169bb54.jpg

Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla Bursa ve Yalova’ya karayolunun kısalması, yakıt, bakım-onarım ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO), 20 yıldır Mudanya ve Bandırma’ya araç taşıyan Orhan Gazi -1 ve Osman Gazi -1 feribotlarını hattan çıkartarak İBB’ye iade etti. Yenikapı’ya bağlanan iki feribotun sigorta, bakım gibi masrafları İBB’ye kalmış oldu. İBB, İstanbul içinde çalışamayacak kadar büyük olan feribotların 10 yılı geçmeyecek süreyle kiralayabilmek ya da satabilmek için İBB Meclisi’nden yetki istedi. Teklifi inceleyen Hukuk - Plan ve Bütçe ortak komisyonu, satışı talep edilen gemilerin Ticaret Kanunu’na göre taşınmaz mal sayılamayacağını değerlendirip, satış için meclisin yetkisine gerek olmadığı gerekçesiyle dosyayı iade etti. Yani İBB, Meclis onayına gerek olmadan gemileri satabilecek.

türkiye

osmangazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ido, osmangazi, ibb