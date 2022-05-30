İmamoğlu: Korsan törenle fethin yıldönümünü bile bölmeye çalışıyorlar
© DHAİmamoğlu
© DHA
İmamoğlu Maltepe'deki Fetih kutlamasında konuştu: Pistlerini katır kutur kırmaya çalıştıkları Atatürk Havalimanı'ndaki açılışa korsan tören ekleyerek, fetih yıldönümünü bile bölmek için çabalıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı için Maltepe Miting alanında kutlama etkinliği düzenledi.
Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümetin 'millet bahçesi'ne dönüştürdüğü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'fetih' etkinliğini 'korsan tören' olarak nitelendirerek eleştirdi.
“Bize göre de bu çağda İstanbul’un fethi, gönüllerin fethidir" diyen İmamoğlu'nun konuşması özetle şöyle:
Biz, İstanbul’a sahip çıkarken; biz, İstanbul’un değerlerini korumaya ve kurtarmaya çalışırken; biz, İstanbul için gece gündüz cansiperane çalışırken ve İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için mücadele ederken, karşımızdakiler de boş durmuyor. Önümüzü kesmenin, tuhaf akıllarla bizlere engeller çıkarmanın mesaisini yapıyorlar. Bize karşı her gün yeni, haksız ve hukuksuz adımlar atıyorlar. Bu şehri bizlere armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun kutsal emanetine ihanet etmeyi sürdürüyorlar. O bitmeyen rant hırslarıyla hepimizin ortak değerlerini, fikrimizi, kararımızı sormadan tahrip ediyorlar.
Örneğin; Ata’dan miras kalan bu kadim şehrin hayat damarlarını kesmek için, adına ‘Kanal İstanbul’ denen beton bir kanal kurmak isteyenler olacaktır. Şehrin doğal ormanlarını, tarım alanlarını yok ederek, kuzey ormanlarının ranta açarak büyük bir tehdit altına sokanlar olacaktır. Örneğin; Osmanlı'dan bize miras kalmış olan, milyarlarca dolarlık yatırımla inşa edilmiş olan Atatürk Havalimanı'nı bir kalemde çöpe atmak istiyor olabilirler. Plansız ihale yapar, ihalesiz oraya makine sokar. Makine soktuktan sonra, plansız yerde katır kutur o pistleri kırmaya çalışıyor olabilirler. Ama size söyleyeyim: Bunu yapmak için, sadece ve sadece en fazla bir yıl ömürleri kaldı.”
'Belediye başkanını bile davet etmekten korkuyorlar'
Dahası; bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin fetih yıldönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar.
Kendi kendinize, gönülden buraya geldiniz. Sanatçılarımızla buluşacaksınız. Fethin ne anlama geldiğini, birazdan gösterilerimizde göreceksiniz. Beraber eğleneceğiz. Beraber mutlu olacağız. Beraber geleceğe umutla bakacağız. Ama bu arkadaşlar böyle yapmıyor. Size komik bir şey söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde, -sözüm ona adını da söyleyemiyorlar, ‘Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi!’, ‘Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı’, ne diyeceklerini de şaşırdılar… Bakın komik olan ne? Atatürk Havalimanı, Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı’nı bile davet etmemişler. İstanbul Atatürk Havalimanı, arkadaşların ‘2023’te çıkacağız’ dedikleri uzayda değil, değil mi? İstanbul'da. Ya İstanbul'un Belediye Başkanı’nı bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar.
'Faturayı Z kuşağı kesecek'
Biz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve başta Ulubatlı Hasan olmak üzere tüm şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu arkadaşlar çok ama çok iyi bilsin ki, tüm bu kötülüklerin günleri sayılı. Bugünler hızlı geçecek. Tüm bu yaptıklarınızın faturasını, yakında sandıkta hem de bu gencecik Z kuşağı kesecek.