https://tr.sputniknews.com/20220530/imamoglunun-yargilandigi-davada-mahkemeye-rapor-sunuldu-1056824282.html

İmamoğlu’nun yargılandığı davada mahkemeye rapor sunuldu

İmamoğlu’nun yargılandığı davada mahkemeye rapor sunuldu

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla “kurul halinde... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T21:01+0300

2022-05-30T21:01+0300

2022-05-30T21:05+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

dava

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.Cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.Sözcü’den Sevim Begüm Yavuz’un haberine göre İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat dilbilim, göstergebilim, iletişim uzmanı tarafından hazırlanan bilimsel mütalaayı Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu.Hazırlanan uzman raporunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde yaptığı açıklamaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na “ahmak” ifadesinin kullanıldığı ve İmamoğlu'nun da bu söyleme karşılık olarak gazetecilerin konuyla ilgili sorularını aynı ifadeyi kullanarak yanıtladığı belirtildi.Soylu’nun sözlerine dikkat çekildiRaporda, şu ifadeler kullanıldı:Karşılıklı konuşma olduğu belirtildiRaporun devamında, ele alınan iki sözün de birbiriyle yakından bağlantılı olduğu belirtilerek, “Günümüzde iletişim bilimi olarak tanımlanan göstergebilime dayalı bir çözümleme yapıldığında her iki metnin de karşılıklı bir konuşma işlevi taşıdığı gözlemlenmektedir” ifadeleri kullandı.‘YSK üyelerine gönderme yoktur'YSK'ya gönderme olmadığının kaydedildiği raporda şu ifadelere yer verildi:1 Haziran’da karar çıkması bekleniyorİmamoğlu'nun yargılandığı davanın 1 Haziran'da yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

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ekrem imamoğlu, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, dava, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb