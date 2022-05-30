https://tr.sputniknews.com/20220530/ingiliz-hukumetinden-rusya-dogalgaz-tedarikini-keserse-6-milyon-hane-elektriksiz-kalabilir-tahmini-1056809871.html
İngiliz hükümetinden 'Rusya doğalgaz tedarikini keserse 6 milyon hane elektriksiz kalabilir' tahmini
İngiliz hükümetinden 'Rusya doğalgaz tedarikini keserse 6 milyon hane elektriksiz kalabilir' tahmini
İngiltere'de Rusya'nın doğalgaz tedarikini kesmesi halinde önümüzdeki kış mevsiminde 6 milyondan fazla hanede elektrik kesintileri yaşanabileceği tahmininde... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:02+0300
2022-05-30T14:02+0300
2022-05-30T14:02+0300
dünya
ingiltere
rusya
doğalgaz
elektrik kesintisi
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The Times gazetesinin İngiliz hükümetinin hazırladığı bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın doğalgaz tedarikin kesmesi durumunda 6 milyondan fazla hane önümüzdeki kış elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir.Haberde, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan talep nedeniyle İngiltere'nin Norveç'ten yapacağı doğalgaz ithalatının yarıya düşebileceği tahmininde bulunduğu aktarıldı. İngiltere, doğalgaz ihtiyacının yarısını halihazırda Norveç'ten karşılıyor.Öte yandan ABD ve Katar gibi büyük tedarikçilerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının da bu kış yarıya düşebileceği konusunda uyaran Londra, yakıt tedariki konusunda küresel rekabetin şiddetli olduğuna işaret etti.İngiltere, Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdü veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu durumda Londra'nın elektrik arzını, kömür kullanarak ve eskiyen nükleer santrallerinin ömrünü uzatarak artırmayı planladığı belirtiliyor ve 50 yılını doldurduktan sonra bu yaz kullanım dışı bırakılması beklenen Hinkley Point B santralinin 18 ay daha kullanılması bekleniyor.Belgeye göre hükümet, ağır sanayi tesislerine doğalgaz kullanımı durdurmalarını teklif edecek ve doğalgaz çalışan elektrik santrallerinin de sınırlı kaynakları muhafaza etmek için kapatılması söz konusu olacak.Bu durumun ise hafta içi sabahları ve akşamları yoğun saatlerde yaklaşık 6 milyon hanede elektrik kesintileri yaşanmasına neden olması öngörülüyor.Bunun yanı sıra belgede, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedarikini tamamen kesmesi halinde, elektrik kesintilerinin aralık ayında başlayarak 3 ay sürebileceği ve bu kesintilerin hem hafta içi hem de hafta sonu yaşanabileceği kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/britanyanin-yuzde-47si-rusyaya-yaptirimlarin-getirdigi-zamlar-yuzunden-araba-degistirmek-istiyor-1056743106.html
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ingiltere, rusya, doğalgaz, elektrik kesintisi
İngiliz hükümetinden 'Rusya doğalgaz tedarikini keserse 6 milyon hane elektriksiz kalabilir' tahmini
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İngiltere'de Rusya'nın doğalgaz tedarikini kesmesi halinde önümüzdeki kış mevsiminde 6 milyondan fazla hanede elektrik kesintileri yaşanabileceği tahmininde bulunuldu.
The Times gazetesinin İngiliz hükümetinin hazırladığı bir belgeye dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın doğalgaz tedarikin kesmesi durumunda 6 milyondan fazla hane önümüzdeki kış elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir.
Haberde, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan talep nedeniyle İngiltere'nin Norveç'ten yapacağı doğalgaz ithalatının yarıya düşebileceği tahmininde bulunduğu aktarıldı. İngiltere, doğalgaz ihtiyacının yarısını halihazırda Norveç'ten karşılıyor.
Öte yandan ABD ve Katar gibi büyük tedarikçilerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının da bu kış yarıya düşebileceği konusunda uyaran Londra, yakıt tedariki konusunda küresel rekabetin şiddetli olduğuna işaret etti.
İngiltere, Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdü veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu durumda Londra'nın elektrik arzını, kömür kullanarak ve eskiyen nükleer santrallerinin ömrünü uzatarak artırmayı planladığı belirtiliyor ve 50 yılını doldurduktan sonra bu yaz kullanım dışı bırakılması beklenen Hinkley Point B santralinin 18 ay daha kullanılması bekleniyor.
Belgeye göre hükümet, ağır sanayi tesislerine doğalgaz kullanımı durdurmalarını teklif edecek ve doğalgaz çalışan elektrik santrallerinin de sınırlı kaynakları muhafaza etmek için kapatılması söz konusu olacak.
Bu durumun ise hafta içi sabahları ve akşamları yoğun saatlerde yaklaşık 6 milyon hanede elektrik kesintileri yaşanmasına neden olması öngörülüyor.
Bunun yanı sıra belgede, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedarikini tamamen kesmesi halinde, elektrik kesintilerinin aralık ayında başlayarak 3 ay sürebileceği ve bu kesintilerin hem hafta içi hem de hafta sonu yaşanabileceği kaydediliyor.