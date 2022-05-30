https://tr.sputniknews.com/20220530/iran-5-israilli-istihbarat-ve-teknoloji-uzmaninin-bilgilerini-yayinladi-1056823079.html

İran, 5 İsrailli istihbarat ve teknoloji uzmanının bilgilerini yayınladı

İran, 5 İsrailli istihbarat ve teknoloji uzmanının bilgilerini yayınladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkede gerçekleştirilen suikastlara karıştıklarını ileri sürdüğü 5 İsrailli istihbarat ve teknoloji uzmanının isim ve... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T20:18+0300

2022-05-30T20:18+0300

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suikast

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Yayınlanan haberde, bu kişilere ait olduğu ileri sürülen çalışma alanları ve ne kadar süreyle bu işleri yaptıklarına dair bilgilere yer verildi.Söz konusu 5 İsraillinin "gece gündüz yakın gözetim altında" olduğu ifade edilen haberde, başka kişilerin de takip edildiği ve onlara ait bilgilerin de paylaşılabileceği iddia edildi.Fars Haber Ajansı, "Gizli Yaşaması Gereken Siyonistler" başlığıyla yayınladığı haberinde, "rejimin (İsrail'in) bazı iç ve diğer güvenlik kaynaklarına" erişildiğini ve bu 5 kişinin "İslam ülkelerine karşı sabotaj ve İslami direniş aktivistlerine yönelik suikastlara" karıştığını ileri sürdü.Bu kişilerin ayrıca "aile üyeleri, fotoğraf ve videoları, ev ve iş adresleri, trafikte izledikleri yollar, sabit ve cep telefonu numaraları, posta kutuları ve diğer bilgilerine" de erişildiği öne sürüldü.Haberde, söz konusu 5 İsraillinin isim ve görevleri şu şekilde yer aldı:'Söz konusu kişiler Tahran yönetimi tarafından hedef alınabilir'Haberde ayrıca Fars Haber Ajansının daha önce de İsrail'in "üst düzey bir yetkilisi" hakkında bazı bilgiler yayınladığı ve bunun üzerine bu kişinin evini, ofisini ve diğer bilgilerini değiştirdiği ileri sürüldü.İsrail basını ise bu bilgilerin yayınlanmasının ardından "söz konusu kişilerin Tahran yönetimi tarafından hedef alınabileceği" yorumunda bulundu.

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iran, fars, suikast, israil