https://tr.sputniknews.com/20220530/karantinada-1000den-fazla-film-izledi-uzak-bir-galakside-ya-da-deniz-altinda-2-saat-gecirmek-gibi-1056800462.html

Karantinada 1000'den fazla film izledi: 'Uzak bir galakside ya da deniz altında 2 saat geçirmek gibi

Karantinada 1000'den fazla film izledi: 'Uzak bir galakside ya da deniz altında 2 saat geçirmek gibi

İlk koronavirüs karantinası döneminde işinden olunca yılda 1000'den fazla film izleyen bir kişi, İngiliz basınında gündem oldu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T08:30+0300

2022-05-30T08:30+0300

2022-05-30T08:54+0300

koronavirüs

sinema

film

koronavirüs

james bond

hızlı ve öfkeli

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İngiltere'nin Somerset bölgesinde yaşayan Phil Watts tek yıl içinde 1028 film izledi, bu da günde yaklaşık 7 taneye tekabül ediyor. Babasının eskiden sinemada projeksiyoncu olarak çalıştığını anlatan Watts'ın bu süre zarfında izlediği filmler arasında James Bond, Star Trek ve Hızlı ve Öfkeli serilerinin tüm filmleri yeri alıyor. İnternetteki film izleme platformlarında adı ünlü yapımcı, yönetmen ve senariste George Lucas'a atfen 'George Lucas değil'e çıkan Watts, ahşap üzerine iş yapan bir firmada çalışırken Ocak 2021'de koronavirüs pandemisinin de etkisiyle işinden oldu. 2021'in bahar aylarında evden başka işlerde çalışmaya devam eden, bir yandan da ekranda hep bir film açan Watts böyle böyle çok sayıda film izlediğini fark etti. "Not tutmaya başladım, yoksa izlediklerimi unuturdum" diyen Watts, 1000. filmini 28 Aralık 2021'de izledi: Daha önce izleme fırsatı bulamadığı Rüzgar Gibi Geçti. Bazı günler işi ya da başka sebeplerden hiç izlemediğini ama bazı günler de 70 dakikalık filmler tercih ederek tek güne 7 film sığdırabildiğini söyleyen Watts, özellikle korku filmi izlemek için gece kaç saate kadar oturduğundan uyku düzeni bozulsa da bunun hayatını fazla etkilemediğinin altını çizdi: "Fimleri kaçış yolu olarak kullanırım. Bazı insanlar bir şeylerden kaçmak için yürüyüşe çıkar, bazıları kitap okur. Benim için ise film izlemek uzak bir galakside, denizin altında ya da gerçek hayattan uyarlanmış bir dizide 2 saat geçirmek demek."

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sinema, film, koronavirüs, james bond, hızlı ve öfkeli