https://tr.sputniknews.com/20220530/kaza-anini-kaydetti-gecirdigim-kaza-basligiyla-sosyal-medyada-paylasti-1056807649.html

Kaza anını kaydetti, 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı

Kaza anını kaydetti, 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:15+0300

2022-05-30T13:15+0300

2022-05-30T13:15+0300

türkiye

kaza

bursa

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Bursa'da bir kişi, geçirdiği kazanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Kaza, cuma akşamı Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.Necmi Çakır(58) yönetimindeki otomobile, Seçil Dilek(20) kullandığı otomobille çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada iki sürücü ile araçlardaki Sinem Dede(18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca(18) ve Fatma Beyza Tüfek(18) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı.Yaralılar, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının, araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.Karaorman Mahallesi muhtarı Necmi Çakır’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, kaza anı saniye saniye yer aldı.Görüntülerde Çakır’ın Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olduğu aracına, dört yolun birleştiği noktadaki kavşaktan kontrolsüz ve hızlı olarak karşı şeride geçen Seçil Dilek yönetimindeki otomobilin çarptığı görülüyor.

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kaza, bursa