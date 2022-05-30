https://tr.sputniknews.com/20220530/kilicdaroglu-paramiliterlerin-mafyalarin-derin-devlet-muptezellerin-beni-durduramaz-1056818968.html

Kılıçdaroğlu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin beni durduramaz

Kılıçdaroğlu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin beni durduramaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'kaçış planı' iddialarını yayınlayan kanallara ceza veren RTÜK üzerinden iktidara tepki göstererek, "Senin... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T17:35+0300

2022-05-30T17:35+0300

2022-05-30T17:36+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesinin TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki paravan bir vakfa 1 milyon lira aktardığı ve kaçacağı iddiasında bulunduğu açıklamasını yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV’ye para cezası verdi.Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan verdiği mesaj şöyle:"Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba “Eeey Amerika” edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!"

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kemal kılıçdaroğlu, chp