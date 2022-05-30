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Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti
Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti
Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü. Kızını da yaralayan zanlı intihar etti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:58+0300
2022-05-30T14:58+0300
türkiye
polis
intihar
cinayet
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Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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polis, intihar, cinayet

Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti

14:58 30.05.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA
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Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü. Kızını da yaralayan zanlı intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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