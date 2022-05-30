https://tr.sputniknews.com/20220530/kocaelide-silahla-esini-oldurup-kizini-yaralayan-kisi-intihar-etti-1056812601.html

Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti

Kocaeli’de silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti

Kocaeli'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü. Kızını da yaralayan zanlı intihar etti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:58+0300

2022-05-30T14:58+0300

2022-05-30T14:58+0300

türkiye

polis

intihar

cinayet

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Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220526/internetten-siyanur-alip-kahveyle-icerek-intihar-etti--1056720976.html

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polis, intihar, cinayet