Ligin en çok şampiyon olan takımı küme düştü, taraftarlar stadı ateşe verdi
00:39 30.05.2022 (güncellendi: 00:52 30.05.2022)
© AFP 2022 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEKFransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe verdi.
© AFP 2022 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Fransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe verdi.
Sezonu 18. sırada tamamlayan ve küme düşme play-off’una kalan Saint Etienne Auxerre ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçı seri penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanan Auxerre, Toulous ve Ajaccio’nun ardından Ligue 1’e yükselen üçüncü takım oldu.
Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok (10) şampiyon olan takım unvanına sahip Saint Etienne 18 yıl sonra küme düştü.
⚽️🇫🇷FOOTBALL - Scène d’émeute au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne suite à la relégation de l’ASSE en Ligue 2. L’AJ Auxerre fera son grand retour en Ligue 1 la saison prochaine (Prime Vidéo). pic.twitter.com/tAL1HtivSu— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) May 29, 2022
Takımlarının küme düşmesiyle maçın ardından kızgın olan Saint Etienne taraftarı sahaya indi ve havai fişek atarak stadyumu ateşe verdi.
Saint Etienne gelecek sezon Ligue 2’de mücadele edecek.
👀 Saint-Etienne, Auxerre'e penaltılar sonucunda yenilerek küme düştü! #beINSPORTS— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2022
📌 Saint-Etienne taraftarı çılgına döndü! pic.twitter.com/JcCmGKLkjL