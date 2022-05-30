https://tr.sputniknews.com/20220530/ligin-en-cok-sampiyon-olan-takimi-kume-dustu-taraftarlar-stadi-atese-verdi-1056795600.html

Ligin en çok şampiyon olan takımı küme düştü, taraftarlar stadı ateşe verdi

Ligin en çok şampiyon olan takımı küme düştü, taraftarlar stadı ateşe verdi

Fransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T00:39+0300

2022-05-30T00:39+0300

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spor

fransa

ligue 1

saint-etienne

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Sezonu 18. sırada tamamlayan ve küme düşme play-off’una kalan Saint Etienne Auxerre ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçı seri penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanan Auxerre, Toulous ve Ajaccio’nun ardından Ligue 1’e yükselen üçüncü takım oldu.Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok (10) şampiyon olan takım unvanına sahip Saint Etienne 18 yıl sonra küme düştü.Takımlarının küme düşmesiyle maçın ardından kızgın olan Saint Etienne taraftarı sahaya indi ve havai fişek atarak stadyumu ateşe verdi. Saint Etienne gelecek sezon Ligue 2’de mücadele edecek.

fransa

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fransa, ligue 1, saint-etienne