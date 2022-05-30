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Ligin en çok şampiyon olan takımı küme düştü, taraftarlar stadı ateşe verdi
Ligin en çok şampiyon olan takımı küme düştü, taraftarlar stadı ateşe verdi
Fransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T00:39+0300
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spor
fransa
ligue 1
saint-etienne
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Sezonu 18. sırada tamamlayan ve küme düşme play-off’una kalan Saint Etienne Auxerre ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçı seri penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanan Auxerre, Toulous ve Ajaccio’nun ardından Ligue 1’e yükselen üçüncü takım oldu.Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok (10) şampiyon olan takım unvanına sahip Saint Etienne 18 yıl sonra küme düştü.Takımlarının küme düşmesiyle maçın ardından kızgın olan Saint Etienne taraftarı sahaya indi ve havai fişek atarak stadyumu ateşe verdi. Saint Etienne gelecek sezon Ligue 2’de mücadele edecek.
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fransa, ligue 1, saint-etienne

Ligin en çok şampiyon olan takımı küme düştü, taraftarlar stadı ateşe verdi

00:39 30.05.2022 (güncellendi: 00:52 30.05.2022)
© AFP 2022 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEKFransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe verdi.
Fransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
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Fransa Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Saint Etienne küme düşerken taraftarları maçtan sonra stadyumu ateşe verdi.
Sezonu 18. sırada tamamlayan ve küme düşme play-off’una kalan Saint Etienne Auxerre ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçı seri penaltı atışları sonucunda 6-5 kazanan Auxerre, Toulous ve Ajaccio’nun ardından Ligue 1’e yükselen üçüncü takım oldu.
Ligue 1 tarihinin Paris Saint Germain ile birlikte en çok (10) şampiyon olan takım unvanına sahip Saint Etienne 18 yıl sonra küme düştü.
Takımlarının küme düşmesiyle maçın ardından kızgın olan Saint Etienne taraftarı sahaya indi ve havai fişek atarak stadyumu ateşe verdi.
Saint Etienne gelecek sezon Ligue 2’de mücadele edecek.
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