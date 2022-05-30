https://tr.sputniknews.com/20220530/litvanyanin-ukrayna-icin-topladigi-5-milyon-euroyla-bir-adet-bayraktar-tb2-siha-alinabiliyor--1056808425.html

Litvanya’nın topladığı 5 milyon euroyla Ukrayna için bir adet Bayraktar TB2 SİHA alınabiliyor

Litvanya’nın topladığı 5 milyon euroyla Ukrayna için bir adet Bayraktar TB2 SİHA alınabiliyor

Ukrayna ordusuna Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) aracı almak için Litvanya’daki Laisvers TV öncülüğünde başlatılan... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:23+0300

2022-05-30T13:23+0300

2022-05-30T13:27+0300

savunma

bayraktar tb2

siha

ukrayna

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Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna’ya ordusu tarafından da kullanılıyor.Daha önce Türkiye’ye 20 adet SİHA siparişi veren Ukrayna, Reuters’ın haberine göre 27 Ocak 2022’de 16 adetlik Bayraktar TB2 siparişi verdi ve bu siparişler Mart ayı başında teslim edildi. Konuyla ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından 2 Mart tarihinde yapılan bir açıklamada da “Yeni Bayraktar TB2’ler, Ukrayna’ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti” ifadelerine yer verildi.TİM verilerine göre Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna’ya 59.1 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. 2021’in ilk çeyreğinde bu rakam 1.9 milyon dolar civarındaydı.Halihazırda Ukrayna’nın teslim edilmeyi bekleyen Bayraktar TB2 SİHA siparişleri olduğu da iddia ediliyor.Toplanan para ile bir SİHA alınabiliyorBu konuda eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkesi olan Litvanya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.Litvanya’da yayın yapan Laisvers TV öncülüğünde Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanya başlatıldı. Hatta bu kampanyaya Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas da sosyal medyadan destek verdi.25 Mayıs’ta bir Twitter üzerinden paylaşım yapan Anušauskas, 5 milyon euro hedefini açıkladı, banka hesap numarası paylaştı. Kampanyada hedeflenen 5 milyon euronun ise 3 gün içinde toplandığı açıklandı.Bir adet Bayraktar TB2 SİHA’nın 2020’deki fiyatının yaklaşık 6 milyon dolar olduğu biliniyor. SİHA’nın kullandığı mühimmatlar da eklenince bu fiyat daha da artıyor. Bu kapsamda Litvanya’da toplanan parayla sadece bir adet SİHA’nın alınabileceği öngörülüyor.Kanal yetkilileri toplanan paranın Litvanya Savunma Bakanlığı’na aktarılacağını açıkladı. Litvanya Savunma Bakanı ya da bakanlıktan bir heyetin önümüzdeki günlerde anlaşma için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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bayraktar tb2, siha, ukrayna, litvanya, kiev, rusya, türkiye