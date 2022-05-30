https://tr.sputniknews.com/20220530/litvanyanin-ukrayna-icin-topladigi-5-milyon-euroyla-bir-adet-bayraktar-tb2-siha-alinabiliyor--1056808425.html
Litvanya’nın topladığı 5 milyon euroyla Ukrayna için bir adet Bayraktar TB2 SİHA alınabiliyor
Litvanya’nın topladığı 5 milyon euroyla Ukrayna için bir adet Bayraktar TB2 SİHA alınabiliyor
Ukrayna ordusuna Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) aracı almak için Litvanya’daki Laisvers TV öncülüğünde başlatılan... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T13:23+0300
2022-05-30T13:23+0300
2022-05-30T13:27+0300
savunma
bayraktar tb2
siha
ukrayna
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türkiye
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Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna’ya ordusu tarafından da kullanılıyor.Daha önce Türkiye’ye 20 adet SİHA siparişi veren Ukrayna, Reuters’ın haberine göre 27 Ocak 2022’de 16 adetlik Bayraktar TB2 siparişi verdi ve bu siparişler Mart ayı başında teslim edildi. Konuyla ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından 2 Mart tarihinde yapılan bir açıklamada da “Yeni Bayraktar TB2’ler, Ukrayna’ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti” ifadelerine yer verildi.TİM verilerine göre Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna’ya 59.1 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. 2021’in ilk çeyreğinde bu rakam 1.9 milyon dolar civarındaydı.Halihazırda Ukrayna’nın teslim edilmeyi bekleyen Bayraktar TB2 SİHA siparişleri olduğu da iddia ediliyor.Toplanan para ile bir SİHA alınabiliyorBu konuda eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkesi olan Litvanya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.Litvanya’da yayın yapan Laisvers TV öncülüğünde Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanya başlatıldı. Hatta bu kampanyaya Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas da sosyal medyadan destek verdi.25 Mayıs’ta bir Twitter üzerinden paylaşım yapan Anušauskas, 5 milyon euro hedefini açıkladı, banka hesap numarası paylaştı. Kampanyada hedeflenen 5 milyon euronun ise 3 gün içinde toplandığı açıklandı.Bir adet Bayraktar TB2 SİHA’nın 2020’deki fiyatının yaklaşık 6 milyon dolar olduğu biliniyor. SİHA’nın kullandığı mühimmatlar da eklenince bu fiyat daha da artıyor. Bu kapsamda Litvanya’da toplanan parayla sadece bir adet SİHA’nın alınabileceği öngörülüyor.Kanal yetkilileri toplanan paranın Litvanya Savunma Bakanlığı’na aktarılacağını açıkladı. Litvanya Savunma Bakanı ya da bakanlıktan bir heyetin önümüzdeki günlerde anlaşma için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
bayraktar tb2, siha, ukrayna, litvanya, kiev, rusya, türkiye
Litvanya’nın topladığı 5 milyon euroyla Ukrayna için bir adet Bayraktar TB2 SİHA alınabiliyor
13:23 30.05.2022 (güncellendi: 13:27 30.05.2022) Abone ol
Ukrayna ordusuna Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) aracı almak için Litvanya’daki Laisvers TV öncülüğünde başlatılan kampanyada hedeflenen 5 milyon euro toplandı. Toplanan bu para ile bir adet SİHA alınabiliyor.
Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna’ya ordusu tarafından da kullanılıyor.
Daha önce Türkiye’ye 20 adet SİHA siparişi veren Ukrayna, Reuters’ın haberine göre 27 Ocak 2022’de 16 adetlik Bayraktar TB2 siparişi verdi ve bu siparişler Mart ayı başında teslim edildi. Konuyla ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından 2 Mart tarihinde yapılan bir açıklamada da “Yeni Bayraktar TB2’ler, Ukrayna’ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti” ifadelerine yer verildi.
TİM verilerine göre Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna’ya 59.1 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. 2021’in ilk çeyreğinde bu rakam 1.9 milyon dolar civarındaydı.
Halihazırda Ukrayna’nın teslim edilmeyi bekleyen Bayraktar TB2 SİHA siparişleri olduğu da iddia ediliyor.
Toplanan para ile bir SİHA alınabiliyor
Bu konuda eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkesi olan Litvanya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Litvanya’da yayın yapan Laisvers TV öncülüğünde Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA almak için kampanya başlatıldı. Hatta bu kampanyaya Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas da sosyal medyadan destek verdi.
25 Mayıs’ta bir Twitter üzerinden paylaşım yapan Anušauskas, 5 milyon euro hedefini açıkladı, banka hesap numarası paylaştı. Kampanyada hedeflenen 5 milyon euronun ise 3 gün içinde toplandığı açıklandı.
Bir adet Bayraktar TB2 SİHA’nın 2020’deki fiyatının yaklaşık 6 milyon dolar olduğu biliniyor. SİHA’nın kullandığı mühimmatlar da eklenince bu fiyat daha da artıyor. Bu kapsamda Litvanya’da toplanan parayla sadece bir adet SİHA’nın alınabileceği öngörülüyor.
Kanal yetkilileri toplanan paranın Litvanya Savunma Bakanlığı’na aktarılacağını açıkladı. Litvanya Savunma Bakanı ya da bakanlıktan bir heyetin önümüzdeki günlerde anlaşma için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.