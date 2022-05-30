https://tr.sputniknews.com/20220530/macron-fransiz-gazeteci-leclerc-imhoff-ukraynada-hayatini-kaybetti-1056821349.html

Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti

Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un hayatını kaybettiğini belirtti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T19:25+0300

2022-05-30T19:25+0300

2022-05-30T19:28+0300

emmanuel macron

ukrayna krizi

ukrayna

gazeteci

ukrayna krizi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronTwitter'dan yaptığı açıklamada, "Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı. Rus bombardımanından kurtulmak için kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte bir insani yardım otobüsünde bulunduğu sırada ölümcül şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.Leclerc-Imhoff'un ailesine, akraba ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ve onların acılarını paylaştığını kaydeden Macron, Fransa'nın harekat alanlarından bilgi vermek gibi zor bir görevi yerine getirenlere koşulsuz desteğini yineledi.32 yaşındaki Leclerc-Imhoff, BFM haber kanalı için çalışıyordu. Fransız gazetecinin Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ikinci iş seyahati sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

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emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, gazeteci