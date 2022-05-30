https://tr.sputniknews.com/20220530/macron-fransiz-gazeteci-leclerc-imhoff-ukraynada-hayatini-kaybetti-1056821349.html
Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti
Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un hayatını kaybettiğini belirtti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T19:25+0300
2022-05-30T19:25+0300
2022-05-30T19:28+0300
emmanuel macron
ukrayna krizi
ukrayna
gazeteci
ukrayna krizi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronTwitter'dan yaptığı açıklamada, "Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı. Rus bombardımanından kurtulmak için kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte bir insani yardım otobüsünde bulunduğu sırada ölümcül şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.Leclerc-Imhoff'un ailesine, akraba ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ve onların acılarını paylaştığını kaydeden Macron, Fransa'nın harekat alanlarından bilgi vermek gibi zor bir görevi yerine getirenlere koşulsuz desteğini yineledi.32 yaşındaki Leclerc-Imhoff, BFM haber kanalı için çalışıyordu. Fransız gazetecinin Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ikinci iş seyahati sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
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Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti
19:25 30.05.2022 (güncellendi: 19:28 30.05.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un hayatını kaybettiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronTwitter'dan yaptığı açıklamada, "Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı. Rus bombardımanından kurtulmak için kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte bir insani yardım otobüsünde bulunduğu sırada ölümcül şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.
Leclerc-Imhoff'un ailesine, akraba ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ve onların acılarını paylaştığını kaydeden Macron, Fransa'nın harekat alanlarından bilgi vermek gibi zor bir görevi yerine getirenlere koşulsuz desteğini yineledi.
32 yaşındaki Leclerc-Imhoff, BFM haber kanalı için çalışıyordu. Fransız gazetecinin Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ikinci iş seyahati sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.