Türkiye
CANLI | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Çok büyük sorumsuzluk olmuştur
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/macron-fransiz-gazeteci-leclerc-imhoff-ukraynada-hayatini-kaybetti-1056821349.html
Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti
Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un hayatını kaybettiğini belirtti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T19:25+0300
2022-05-30T19:28+0300
emmanuel macron
ukrayna krizi
ukrayna
gazeteci
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052312723_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_c0ff07256a788beaf931d653b0d57101.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronTwitter'dan yaptığı açıklamada, "Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı. Rus bombardımanından kurtulmak için kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte bir insani yardım otobüsünde bulunduğu sırada ölümcül şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.Leclerc-Imhoff'un ailesine, akraba ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ve onların acılarını paylaştığını kaydeden Macron, Fransa'nın harekat alanlarından bilgi vermek gibi zor bir görevi yerine getirenlere koşulsuz desteğini yineledi.32 yaşındaki Leclerc-Imhoff, BFM haber kanalı için çalışıyordu. Fransız gazetecinin Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ikinci iş seyahati sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1052312723_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_e470255114f29c503bd80ecf417dd9be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, gazeteci

Macron: Fransız gazeteci Leclerc-Imhoff, Ukrayna'da hayatını kaybetti

19:25 30.05.2022 (güncellendi: 19:28 30.05.2022)
© REUTERS / John ThysFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© REUTERS / John Thys
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un hayatını kaybettiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronTwitter'dan yaptığı açıklamada, "Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı. Rus bombardımanından kurtulmak için kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte bir insani yardım otobüsünde bulunduğu sırada ölümcül şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.

Leclerc-Imhoff'un ailesine, akraba ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ve onların acılarını paylaştığını kaydeden Macron, Fransa'nın harekat alanlarından bilgi vermek gibi zor bir görevi yerine getirenlere koşulsuz desteğini yineledi.
32 yaşındaki Leclerc-Imhoff, BFM haber kanalı için çalışıyordu. Fransız gazetecinin Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ikinci iş seyahati sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала