https://tr.sputniknews.com/20220530/mehmet-buyukeksi-tff-baskanligina-aday-oldu-1056805549.html
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday oldu
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday oldu
Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:27+0300
2022-05-30T12:27+0300
2022-05-30T12:30+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
mehmet büyükekşi
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Eski Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday oldu
12:27 30.05.2022 (güncellendi: 12:30 30.05.2022) Abone ol
Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu.
Eski Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."
TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.