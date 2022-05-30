https://tr.sputniknews.com/20220530/mersin-aciklarinda-223-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056810902.html
Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de yabancı bandralı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 223 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:23+0300
2022-05-30T14:23+0300
2022-05-30T14:25+0300
mersin
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Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibe aldı. İçerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durdurularak arama yapıldı.Yapılan aramada 41'i çocuk olmak üzere 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.Denizdeki işlemlerinin ardından sahil güvenlik gemisine alınan göçmenler, Bozyazı sahilinden karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220528/muglada-yelkenli-teknede-35-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056769715.html
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mersin, göçmen
Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
14:23 30.05.2022 (güncellendi: 14:25 30.05.2022) Abone ol
Mersin'de yabancı bandralı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 223 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibe aldı. İçerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durdurularak arama yapıldı.
Yapılan aramada 41'i çocuk olmak üzere 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Denizdeki işlemlerinin ardından sahil güvenlik gemisine alınan göçmenler, Bozyazı sahilinden karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.