https://tr.sputniknews.com/20220530/mersin-aciklarinda-223-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056810902.html

Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'de yabancı bandralı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 223 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:23+0300

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mersin

göçmen

türkiye

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Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibe aldı. İçerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durdurularak arama yapıldı.Yapılan aramada 41'i çocuk olmak üzere 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.Denizdeki işlemlerinin ardından sahil güvenlik gemisine alınan göçmenler, Bozyazı sahilinden karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220528/muglada-yelkenli-teknede-35-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056769715.html

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mersin, göçmen