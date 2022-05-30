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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji verilerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T13:35+0300
2022-05-30T13:35+0300
yaşam
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meteoroloji
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Meteoroloji verilerine göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. MGM verilerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa), Kuzey Ege’nin iç kesimleri (Kütahya, Afyonkarahisar), Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Iğdır çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Artvin dışında Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220522/meteoroloji-gunesli-hava-yerini-yagmura-birakacak-1056565678.html
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türkiye, meteoroloji, sağanak

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı

13:35 30.05.2022
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Meteoroloji verilerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.
MGM verilerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa), Kuzey Ege’nin iç kesimleri (Kütahya, Afyonkarahisar), Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Iğdır çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Artvin dışında Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari’nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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Meteoroloji: Güneşli hava yerini yağmura bırakacak
22 Mayıs, 00:58
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