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Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar
Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar
Antalya'da benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
motosiklet
benzin
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükleyip 3 kişi yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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motosiklet, benzin

Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar

20:00 30.05.2022 (güncellendi: 20:05 30.05.2022)
© İHA / ARİF KAPLAN-Antalya'nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / ARİF KAPLAN-
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Antalya'da benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükleyip 3 kişi yolculuk yaptı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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