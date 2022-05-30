https://tr.sputniknews.com/20220530/motosikleti-motosiklete-yukleyip-3-kisi-yolculuk-yaptilar-1056822910.html

Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar

Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar

Antalya'da benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T20:00+0300

2022-05-30T20:00+0300

2022-05-30T20:05+0300

türkiye

motosiklet

benzin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056822688_0:207:333:394_1920x0_80_0_0_cbdf0e50cc98efb19bb195c4a0402c43.jpg

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükleyip 3 kişi yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motosiklet, benzin