https://tr.sputniknews.com/20220530/motosikleti-motosiklete-yukleyip-3-kisi-yolculuk-yaptilar-1056822910.html
Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar
Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar
Antalya'da benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T20:00+0300
2022-05-30T20:00+0300
2022-05-30T20:05+0300
türkiye
motosiklet
benzin
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükleyip 3 kişi yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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motosiklet, benzin
Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar
20:00 30.05.2022 (güncellendi: 20:05 30.05.2022) Abone ol
Antalya'da benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükleyip 3 kişi yolculuk yaptı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.