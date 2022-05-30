https://tr.sputniknews.com/20220530/msb-firat-kalkani-ve-baris-pinari-harekat-bolgelerinde-5-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1056819631.html

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T18:05+0300

2022-05-30T18:05+0300

2022-05-30T18:05+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb)