https://tr.sputniknews.com/20220530/musteri-gibi-binip-saklandigi-minibuste-kasayi-bosaltti-1056815807.html

Müşteri gibi binip saklandığı minibüste kasayı boşalttı

Müşteri gibi binip saklandığı minibüste kasayı boşalttı

İstanbul Küçükçekmece’de, minibüse yolcu gibi binip son durağa kadar en arkadaki koltukta saklanan hırsız, herkes indikten sonra kasadaki paraları çaldı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T16:12+0300

2022-05-30T16:12+0300

2022-05-30T16:12+0300

türkiye

hırsız

istanbul

minibüs

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Küçükçekmece’de bir kişi Arif Macit'in kullandığı minibüse yolcu gibi binip ücretini verdikten arka koltuğa geçti. Şahıs son durağa kadar arka koltukta saklandı. Sürücü Arif Macit aracı son durakta park ettikten sonra kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Şüpheli ise kimsenin kalmadığını görünce sürünerek paraların olduğu kasaya doğru gitti. Kasadaki tüm parayı çalan hırsız, kapıyı açıp kayıplara karıştı. Sırası geldiğinde minibüse gelen sürücü Macit, paraların olmadığını fark etti. Karakola giden Macit, şikayetçi oldu.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Sefaköy Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Saatlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin 25 yaşındaki Hakkı A’nın olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.Karakolda suçunu itiraf eden hırsızın 4 farklı suçtan dosyası olduğu belirlenirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Küçükçekmece Adliyesindeki mahkemede ifadesi alınan Hakkı A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hırsızların müşteri gibi binip arka koltukta saklandığını ve kimse kalmayınca arabadaki tüm parayı alıp kaçtığını belirten durak sorumlusu Hüseyin Ural, “Bunların önüne geçemiyoruz. Aşağı yukarı haftada bir olan şeyler. Alışmışlar nasıl alıyorlar, nasıl kaçıyorlar, anlamış değilim. Yaklaşık 100 tane minibüs var, çoğunlukla arka tarafta oluyor. Bu tarafta kimse görmüyor, daha rahat alıyorlar, mağduruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/kuyumcuyu-soymaya-calisan-hirsizlari-doverek-engellediler-1056649127.html

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hırsız, istanbul, minibüs