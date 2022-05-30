Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220530/nato-avrupanin-dogusuna-askeri-guc-konuslandirmayi-kisitlayan-taahhude-artik-bagli-degiliz-1056818734.html
NATO: Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı kısıtlayan taahhüde artık bağlı değiliz
NATO: Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı kısıtlayan taahhüde artık bağlı değiliz
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından İttifak'ın Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı sınırlandıran... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T17:24+0300
2022-05-30T17:24+0300
nato
rusya
anlaşma
mircea geoana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055225325_0:16:3262:1851_1920x0_80_0_0_1055654839ed22dcf808201049da7f37.jpg
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açıklamalarda bulunan Geoana, NATO'nun Avrupa'nın doğusuna asker ve askeri teçhizat konuşlandurmasına kısıtlamalar getiren 1997 tarihli Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin Moskova'nın yüzünden artık çalışmadığını öne sürdü.Kurucu Senedi uyarınca NATO'nun Baltık ülkeleri de dahil Orta ve Doğu Avrupa'ya önemli güçlerini kalıcı olarak konuşlandırmamayı taahhüt ettiğini, Rusya'nın ise komşularına karşı saldırganlıktan uzak durma yükümlülüğü bulunduğunu ve buna uymadığını kaydeden Geoana, "Bu nedenle artık NATO'nun doğu kanadında güçlü varlık göstermesi ve NATO topraklarının her metrekaresinin Beşinci Madde ve müttefiklerimiz tarafından korunması önünde hiçbir kısıtlama bulunmuyor" yorumunu yaptı.Baltık ülkelerinin 2017'den beri topraklarında konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerin tugay düzeyine çıkarılmasını talep ettiğini belirten yetkili, İttifak'ın bölgedeki varlığının artırılacağını ancak birliklerin kesin kapsamının Haziran sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde belirleneceğini ekledi.Bloomberg, adını açıklamadığı bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde, İttifak'ın önümüzdeki ay Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tutumunun 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını öne sürmüştü.Gazetecilerin sorusu üzerine NATO'nun Rusya'nın tutumunu 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarını yorumlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Bu değerlendirmeye uygun olmak için onlara doğrudan tehdit oluşturacağız" demişti.NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kurucu-senedinin-25-yili-natonun-rusyaya-verdigi-silahsizlik-sozu-kagit-ustunde-kaldi-1056747508.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055225325_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e89c67bd0b54c073e18ec057e5614215.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, rusya, anlaşma, mircea geoana

NATO: Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı kısıtlayan taahhüde artık bağlı değiliz

17:24 30.05.2022
© REUTERS / Dado RuvicRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından İttifak'ın Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı sınırlandıran geçmişteki taahhütlerine bağlı olmadığını savundu.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açıklamalarda bulunan Geoana, NATO'nun Avrupa'nın doğusuna asker ve askeri teçhizat konuşlandurmasına kısıtlamalar getiren 1997 tarihli Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin Moskova'nın yüzünden artık çalışmadığını öne sürdü.
Kurucu Senedi uyarınca NATO'nun Baltık ülkeleri de dahil Orta ve Doğu Avrupa'ya önemli güçlerini kalıcı olarak konuşlandırmamayı taahhüt ettiğini, Rusya'nın ise komşularına karşı saldırganlıktan uzak durma yükümlülüğü bulunduğunu ve buna uymadığını kaydeden Geoana, "Bu nedenle artık NATO'nun doğu kanadında güçlü varlık göstermesi ve NATO topraklarının her metrekaresinin Beşinci Madde ve müttefiklerimiz tarafından korunması önünde hiçbir kısıtlama bulunmuyor" yorumunu yaptı.
Baltık ülkelerinin 2017'den beri topraklarında konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerin tugay düzeyine çıkarılmasını talep ettiğini belirten yetkili, İttifak'ın bölgedeki varlığının artırılacağını ancak birliklerin kesin kapsamının Haziran sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde belirleneceğini ekledi.
Bloomberg, adını açıklamadığı bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde, İttifak'ın önümüzdeki ay Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tutumunun 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını öne sürmüştü.
Gazetecilerin sorusu üzerine NATO'nun Rusya'nın tutumunu 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarını yorumlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Bu değerlendirmeye uygun olmak için onlara doğrudan tehdit oluşturacağız" demişti.
NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
SAVUNMA
‘Kurucu Senedi’nin 25. yılı: NATO’nun Rusya’ya verdiği silahsızlık sözü kağıt üstünde kaldı
27 Mayıs, 19:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала