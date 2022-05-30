https://tr.sputniknews.com/20220530/nato-avrupanin-dogusuna-askeri-guc-konuslandirmayi-kisitlayan-taahhude-artik-bagli-degiliz-1056818734.html

NATO: Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı kısıtlayan taahhüde artık bağlı değiliz

NATO: Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı kısıtlayan taahhüde artık bağlı değiliz

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından İttifak'ın Avrupa'nın doğusuna askeri güç konuşlandırmayı sınırlandıran... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T17:24+0300

2022-05-30T17:24+0300

2022-05-30T17:24+0300

nato

rusya

anlaşma

mircea geoana

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açıklamalarda bulunan Geoana, NATO'nun Avrupa'nın doğusuna asker ve askeri teçhizat konuşlandurmasına kısıtlamalar getiren 1997 tarihli Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin Moskova'nın yüzünden artık çalışmadığını öne sürdü.Kurucu Senedi uyarınca NATO'nun Baltık ülkeleri de dahil Orta ve Doğu Avrupa'ya önemli güçlerini kalıcı olarak konuşlandırmamayı taahhüt ettiğini, Rusya'nın ise komşularına karşı saldırganlıktan uzak durma yükümlülüğü bulunduğunu ve buna uymadığını kaydeden Geoana, "Bu nedenle artık NATO'nun doğu kanadında güçlü varlık göstermesi ve NATO topraklarının her metrekaresinin Beşinci Madde ve müttefiklerimiz tarafından korunması önünde hiçbir kısıtlama bulunmuyor" yorumunu yaptı.Baltık ülkelerinin 2017'den beri topraklarında konuşlu bulunan tabur düzeyindeki birliklerin tugay düzeyine çıkarılmasını talep ettiğini belirten yetkili, İttifak'ın bölgedeki varlığının artırılacağını ancak birliklerin kesin kapsamının Haziran sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde belirleneceğini ekledi.Bloomberg, adını açıklamadığı bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde, İttifak'ın önümüzdeki ay Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tutumunun 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını öne sürmüştü.Gazetecilerin sorusu üzerine NATO'nun Rusya'nın tutumunu 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarını yorumlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Bu değerlendirmeye uygun olmak için onlara doğrudan tehdit oluşturacağız" demişti.NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220527/kurucu-senedinin-25-yili-natonun-rusyaya-verdigi-silahsizlik-sozu-kagit-ustunde-kaldi-1056747508.html

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nato, rusya, anlaşma, mircea geoana