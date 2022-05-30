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https://tr.sputniknews.com/20220530/otomobile-giren-ari-kaza-yaptirdi-5-yarali-1056821996.html
Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı
Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı
Denizli'de seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T19:43+0300
2022-05-30T19:49+0300
arı
türkiye
otomobil
kaza
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 32 yaşındaki Oğuzhan Çetin yönetimindeki plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Oğuzhan Çetin'in ilk ifadesinde otomobile arı girdiği için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/otomobile-giren-bocek-kazaya-neden-oldu-bir-arac-takla-atti-1056022953.html
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arı, otomobil, kaza

Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı

19:43 30.05.2022 (güncellendi: 19:49 30.05.2022)
© DHADenizli, araba kazası
Denizli, araba kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© DHA
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Denizli'de seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 32 yaşındaki Oğuzhan Çetin yönetimindeki plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Oğuzhan Çetin'in ilk ifadesinde otomobile arı girdiği için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kuşadası, böcek kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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