https://tr.sputniknews.com/20220530/otomobile-giren-ari-kaza-yaptirdi-5-yarali-1056821996.html

Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı

Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı

Denizli'de seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T19:43+0300

2022-05-30T19:43+0300

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arı

türkiye

otomobil

kaza

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 32 yaşındaki Oğuzhan Çetin yönetimindeki plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Oğuzhan Çetin'in ilk ifadesinde otomobile arı girdiği için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220502/otomobile-giren-bocek-kazaya-neden-oldu-bir-arac-takla-atti-1056022953.html

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arı, otomobil, kaza