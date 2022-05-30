Prof. Dr. Ünlü: Bazı doktorlar, darp edilebilme korkusuyla riskli hastaları almıyorlar

"Hiçbir yere giremeyen, hiçbir puanı yetmeyen hekimler, kadın doğumu tercih ettiler. Halbuki yıllar önce en üstteydi. Düşmesinin sebebi, hekimler riski meslekleri almak istemiyorlar. Komplikasyondan, hata yapmaktan korkuyorlar ve riskli hastaları almıyorlar. Çünkü riskli hastada bir komplikasyon olduğu zaman başına pek çok iş gelebilir, hasta yakını tarafından darp edilebilir hatta öldürülebilir.

Bütün bunları yaşadık ve yaşıyoruz. Bu nedenle riskli cerrahiden kaçış var. Halbuki bu çok çok tehlikeli bir olay. Burada devletin güvencesi lazım. Elbette ki biz bir hata yaptıysak bunun bir takım karşılıkları olabilir ama sonuç itibariyle de siz bir kanser ameliyatı yapıyorsunuz ve hastada komplikasyon oluyor. Bu zaten beklenen bir şeydir, bunları da biz hastalarımıza izah ediyoruz. Burada toplumun bilinçlendirilmesi, ceza yasalarının çok aktif bir şekilde uygulanması, hekimin rahat ve serbestçe çalışması gerekiyor."