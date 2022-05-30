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Prof. Dr. Ünlü: Bazı doktorlar, darp edilebilme korkusuyla riskli hastaları almıyorlar
Prof. Dr. Ünlü: Bazı doktorlar, darp edilebilme korkusuyla riskli hastaları almıyorlar
Tıpta Uzmanlık Sınavlarında hekimlerin tercihleri konusunda görüşlerine yer veren Prof. Dr. Ünlü, bu yıl kadın doğum alanının en alt sıralarda yer aldığına... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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TAJEV Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Türk-Alman Jinekoloji Kongresi'nin 14.'sü 28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Kundu'daki bir otelde düzenlendi.'Hekimler riski meslekleri almak istemiyorlar'Tıpta Uzmanlık Sınavlarında hekimlerin tercihleri konusunda görüşlerine yer veren Prof. Dr. Cihat Ünlü, bu yıl kadın doğum alanının en alt sıralarda yer aldığına işaret etti.Ünlü, şunları söyledi:
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Prof. Dr. Ünlü: Bazı doktorlar, darp edilebilme korkusuyla riskli hastaları almıyorlar

22:34 30.05.2022 (güncellendi: 22:36 30.05.2022)
© İHA / AHMET SERDAR ESER - SUAT METİNTAJEV ve Türk-Alman Jinekoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü
TAJEV ve Türk-Alman Jinekoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN
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Tıpta Uzmanlık Sınavlarında hekimlerin tercihleri konusunda görüşlerine yer veren Prof. Dr. Ünlü, bu yıl kadın doğum alanının en alt sıralarda yer aldığına işaret ederek, "Çünkü riskli hastada bir komplikasyon olduğu zaman başına pek çok iş gelebilir, hasta yakını tarafından darp edilebilir hatta öldürülebilir" ifadelerimi kullandı.
TAJEV Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Türk-Alman Jinekoloji Kongresi'nin 14.'sü 28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Kundu'daki bir otelde düzenlendi.

'Hekimler riski meslekleri almak istemiyorlar'

Tıpta Uzmanlık Sınavlarında hekimlerin tercihleri konusunda görüşlerine yer veren Prof. Dr. Cihat Ünlü, bu yıl kadın doğum alanının en alt sıralarda yer aldığına işaret etti.
Ünlü, şunları söyledi:
"Hiçbir yere giremeyen, hiçbir puanı yetmeyen hekimler, kadın doğumu tercih ettiler. Halbuki yıllar önce en üstteydi. Düşmesinin sebebi, hekimler riski meslekleri almak istemiyorlar. Komplikasyondan, hata yapmaktan korkuyorlar ve riskli hastaları almıyorlar. Çünkü riskli hastada bir komplikasyon olduğu zaman başına pek çok iş gelebilir, hasta yakını tarafından darp edilebilir hatta öldürülebilir.
Bütün bunları yaşadık ve yaşıyoruz. Bu nedenle riskli cerrahiden kaçış var. Halbuki bu çok çok tehlikeli bir olay. Burada devletin güvencesi lazım. Elbette ki biz bir hata yaptıysak bunun bir takım karşılıkları olabilir ama sonuç itibariyle de siz bir kanser ameliyatı yapıyorsunuz ve hastada komplikasyon oluyor. Bu zaten beklenen bir şeydir, bunları da biz hastalarımıza izah ediyoruz. Burada toplumun bilinçlendirilmesi, ceza yasalarının çok aktif bir şekilde uygulanması, hekimin rahat ve serbestçe çalışması gerekiyor."
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