https://tr.sputniknews.com/20220530/putin-guvenlik-konseyi-ile-rusyanin-guvenligini-ve-dis-politika-konularini-gorustu-1056818546.html

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya’nın güvenliğini ve dış politika konularını görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya’nın güvenliğini ve dış politika konularını görüştü

Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile dış politika konularının yanı sıra ülkenin güvenliğinin sağlanması ile ilgili konuları ele aldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T17:20+0300

2022-05-30T17:20+0300

2022-05-30T17:20+0300

dünya

vladimir putin

rusya

rusya güvenlik konseyi

toplantı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile dış politika konularına ve ülkenin güvenliğinin sağlanmasına odaklı kısa bir toplantı gerçekleştirdi.Video konferans formatında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Putin, “Birbirileri ile bağlantılı birkaç konuyu tartışacağız. Güvenlik Konseyi daimi üyeleri toplantısının çalışmaları çerçevesinde en önemli iki yönü kastediyorum, dış politika meseleleri ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanması” ifadelerini kullandı.Daha sonra Putin’in sözü bıraktığı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin bir raporu seslendirdi. Toplantıya ayrıca Başbakan Mihail Mişustin, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaştırmadan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov da katıldı.

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vladimir putin, rusya, rusya güvenlik konseyi, toplantı