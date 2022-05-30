https://tr.sputniknews.com/20220530/rizede-silahli-saldiri-afganistan-uyruklu-1-kisi-oldu-biri-afgan-biri-turk-2-kisi-yaralandi-1056795455.html

Rize'de silahlı saldırı: Afganistan uyruklu 1 kişi öldü, biri Afgan biri Türk 2 kişi yaralandı

Rize'de silahlı saldırı: Afganistan uyruklu 1 kişi öldü, biri Afgan biri Türk 2 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesindeki silahlı saldırıda Afganistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, biri Afgan 2 kişi yaralandı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T00:36+0300

2022-05-30T00:36+0300

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afgan

rize

silahlı saldırı

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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde Murat K. ile G.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, belinden çıkardığı silah ile önce Murat T'yi ardından Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai'yi vurdu.Olay sonrasında G.T. kaçarken yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzay Ulvi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Rize'deki hastanelere sevk edildi, Davut Mirzai'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu G.T'yi Çayeli ilçesinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Öte yandan Afgan uyruklu kişilerin, Murat K'nin yanında kaldığı ve yaş çay bahçelerinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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afgan, rize, silahlı saldırı