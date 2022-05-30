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https://tr.sputniknews.com/20220530/rtuk-fox-ana-haber-sunucusu-selcuk-tepelinin-sinirlenerek-onundeki-bardaga-vurmasina-ceza-kesti-1056810003.html
RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti
RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:04+0300
2022-05-30T14:04+0300
türkiye
türkiye
selçuk tepeli
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RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi.RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220520/habere-sinirlenen-selcuk-tepeli-bardak-firlatip-yayini-terk-etti-1056549277.html
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türkiye, selçuk tepeli, rtük

RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti

14:04 30.05.2022
© TwitterFOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli
FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Twitter
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını "ihmal" sayarak kanala para cezası verdi.
RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi.
RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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Habere sinirlenen Selçuk Tepeli bardak fırlatıp yayını terk etti
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