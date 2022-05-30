https://tr.sputniknews.com/20220530/rtuk-fox-ana-haber-sunucusu-selcuk-tepelinin-sinirlenerek-onundeki-bardaga-vurmasina-ceza-kesti-1056810003.html

RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti

RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:04+0300

2022-05-30T14:04+0300

2022-05-30T14:04+0300

türkiye

türkiye

selçuk tepeli

rtük

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RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi.RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220520/habere-sinirlenen-selcuk-tepeli-bardak-firlatip-yayini-terk-etti-1056549277.html

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türkiye, selçuk tepeli, rtük