https://tr.sputniknews.com/20220530/rtuk-fox-ana-haber-sunucusu-selcuk-tepelinin-sinirlenerek-onundeki-bardaga-vurmasina-ceza-kesti-1056810003.html
RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti
RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:04+0300
2022-05-30T14:04+0300
2022-05-30T14:04+0300
türkiye
türkiye
selçuk tepeli
rtük
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RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi.RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220520/habere-sinirlenen-selcuk-tepeli-bardak-firlatip-yayini-terk-etti-1056549277.html
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RTÜK, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ceza kesti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasını "ihmal" sayarak kanala para cezası verdi.
RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin, çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak kanala para cezası verdi.
RTÜK üyesi Onur Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:
"Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"