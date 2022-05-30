https://tr.sputniknews.com/20220530/rusya-ihracat-merkezi-rus-gida-urunlerine-yonelik-tanitim-cadiri-icin-turkiyeyi-degerlendiriyor--1056810134.html

Rusya İhracat Merkezi, Rus gıda ürünlerine yönelik tanıtım çadırı için Türkiye’yi değerlendiriyor

Rusya İhracat Merkezi, Rus gıda ürünlerine yönelik tanıtım çadırı için Türkiye’yi değerlendiriyor

Rusya İhracat Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Aleksey Solodov, merkezin beşinci gıda ürünleri tanıtım çadırı açmayı planladığını, Türkiye’yi de bunu açacakları... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:15+0300

2022-05-30T14:15+0300

2022-05-30T14:15+0300

ekonomi

rusya ihracat merkezi

gıda

çadır

türkiye

ekonomi

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Yurtdışındaki stantlarda gıda ürünlerinin sergilenmesi için firmalar tarafından yapılan başvuruları değerlendirmeye yönelik uzman toplantısında konuşan Solodov, “Şu anda beşinci tanıtım çadırının açılacağı ülkeyi seçmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkelerin gelişim ve dış ticaret göstergelerini, coğrafyasını, pazar özelliklerini ve tüketici tercihlerini inceliyoruz. En çok ümit vaat eden yer ise ekonomi alanında büyük bir partnerimiz olan Türkiye” dedi. Solodov, yerel halkın yerli gıda ürünleri ile ilgilendiğini; ürünlerin sergilenebileceği ve tadılabileceği bir çadırın açılmasının distribütörlerin, perakende zincirlerinin ve sıradan tüketicilerin Rusya menşeli ürünleri daha iyi tanımasını sağlayacağını kaydetti. Şu anda Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Mısır’da benzer tanıtım çadırları yer alıyor. Bu çadırlara komisyonun 27 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantısında seçilen 7 firmanın ürünleri yerleştiriliyor. Sağlıklı gıda ve diyet takviyeleri, şekerlemeler, süt ürünleri ve çeşitli tohumlar bu stantlarda yer alacaklar arasında. Program kapsamında seçilen firmalar ücretsiz olarak çadırlardaki ekipman ve stantlardan faydalanabiliyor. Firmalara ayrıca potansiyel müşterilerini bulmaları için pazarlama desteği sağlanacak.

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rusya ihracat merkezi, gıda, çadır, türkiye, ekonomi