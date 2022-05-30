Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220530/rusya-ihracat-merkezi-rus-gida-urunlerine-yonelik-tanitim-cadiri-icin-turkiyeyi-degerlendiriyor--1056810134.html
Rusya İhracat Merkezi, Rus gıda ürünlerine yönelik tanıtım çadırı için Türkiye’yi değerlendiriyor
Rusya İhracat Merkezi, Rus gıda ürünlerine yönelik tanıtım çadırı için Türkiye’yi değerlendiriyor
Rusya İhracat Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Aleksey Solodov, merkezin beşinci gıda ürünleri tanıtım çadırı açmayı planladığını, Türkiye’yi de bunu açacakları... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:15+0300
2022-05-30T14:15+0300
ekonomi
rusya ihracat merkezi
gıda
çadır
türkiye
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043622823_35:0:1166:636_1920x0_80_0_0_92c483d9ed115856a7e11b3a5c711796.jpg
Yurtdışındaki stantlarda gıda ürünlerinin sergilenmesi için firmalar tarafından yapılan başvuruları değerlendirmeye yönelik uzman toplantısında konuşan Solodov, “Şu anda beşinci tanıtım çadırının açılacağı ülkeyi seçmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkelerin gelişim ve dış ticaret göstergelerini, coğrafyasını, pazar özelliklerini ve tüketici tercihlerini inceliyoruz. En çok ümit vaat eden yer ise ekonomi alanında büyük bir partnerimiz olan Türkiye” dedi. Solodov, yerel halkın yerli gıda ürünleri ile ilgilendiğini; ürünlerin sergilenebileceği ve tadılabileceği bir çadırın açılmasının distribütörlerin, perakende zincirlerinin ve sıradan tüketicilerin Rusya menşeli ürünleri daha iyi tanımasını sağlayacağını kaydetti. Şu anda Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Mısır’da benzer tanıtım çadırları yer alıyor. Bu çadırlara komisyonun 27 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantısında seçilen 7 firmanın ürünleri yerleştiriliyor. Sağlıklı gıda ve diyet takviyeleri, şekerlemeler, süt ürünleri ve çeşitli tohumlar bu stantlarda yer alacaklar arasında. Program kapsamında seçilen firmalar ücretsiz olarak çadırlardaki ekipman ve stantlardan faydalanabiliyor. Firmalara ayrıca potansiyel müşterilerini bulmaları için pazarlama desteği sağlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220523/kommersant-levis-rusyadaki-is-agini-satacak-turk-fiba-holding-potansiyel-alicilar-arasinda---1056591424.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043622823_176:0:1024:636_1920x0_80_0_0_36b07ae2bb3643de03a7253d81d72b2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya ihracat merkezi, gıda, çadır, türkiye, ekonomi

Rusya İhracat Merkezi, Rus gıda ürünlerine yönelik tanıtım çadırı için Türkiye’yi değerlendiriyor

14:15 30.05.2022
© Fotoğraf : TwitterRusya Türkiye bayrakları
Rusya Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Rusya İhracat Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Aleksey Solodov, merkezin beşinci gıda ürünleri tanıtım çadırı açmayı planladığını, Türkiye’yi de bunu açacakları yeni yer olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Yurtdışındaki stantlarda gıda ürünlerinin sergilenmesi için firmalar tarafından yapılan başvuruları değerlendirmeye yönelik uzman toplantısında konuşan Solodov, “Şu anda beşinci tanıtım çadırının açılacağı ülkeyi seçmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkelerin gelişim ve dış ticaret göstergelerini, coğrafyasını, pazar özelliklerini ve tüketici tercihlerini inceliyoruz. En çok ümit vaat eden yer ise ekonomi alanında büyük bir partnerimiz olan Türkiye” dedi.
Solodov, yerel halkın yerli gıda ürünleri ile ilgilendiğini; ürünlerin sergilenebileceği ve tadılabileceği bir çadırın açılmasının distribütörlerin, perakende zincirlerinin ve sıradan tüketicilerin Rusya menşeli ürünleri daha iyi tanımasını sağlayacağını kaydetti.
Şu anda Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Mısır’da benzer tanıtım çadırları yer alıyor. Bu çadırlara komisyonun 27 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantısında seçilen 7 firmanın ürünleri yerleştiriliyor. Sağlıklı gıda ve diyet takviyeleri, şekerlemeler, süt ürünleri ve çeşitli tohumlar bu stantlarda yer alacaklar arasında.
Program kapsamında seçilen firmalar ücretsiz olarak çadırlardaki ekipman ve stantlardan faydalanabiliyor.
Firmalara ayrıca potansiyel müşterilerini bulmaları için pazarlama desteği sağlanacak.
Türkiye- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
Ukrayna krizi
Kommersant: Levi’s, Rusya’daki iş ağını satacak, Türk Fiba Holding potansiyel alıcılar arasında
23 Mayıs, 12:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала