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https://tr.sputniknews.com/20220530/siyonistleri-suclayan-iran-devrim-muhafizlarindan-intikam-yemini--1056803967.html
'Siyonistleri' suçlayan İran Devrim Muhafızları'ndan intikam yemini
'Siyonistleri' suçlayan İran Devrim Muhafızları'ndan intikam yemini
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Albayı Seyyad Hodayi suikastından 'Siyonistleri' sorumlu tuttu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:07+0300
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dünya
iran devrim muhafızları
suikast
hüseyin selami
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Devrim Muhafızları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama göre Selami, Hodayi'nin 'en zalim insanlar olarak Siyonistler tarafından şehit edildiğini' söyleyip intikam yemini etti. Öte yandan Selami, İran'ın İsrail için sık sık kullandığı 'Siyonist rejim' ifadesine başvurmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/iranli-albay-suikastindan-sorumlu-oldugunu-abdye-bildirdiginin-nytye-sizmasi-israili-kizdirdi-1056712230.html
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iran devrim muhafızları, suikast, hüseyin selami

'Siyonistleri' suçlayan İran Devrim Muhafızları'ndan intikam yemini

12:07 30.05.2022 (güncellendi: 12:08 30.05.2022)
© AP Photo / Vahid SalemiÖldürülen İran devrim Muhafızları albayı
Öldürülen İran devrim Muhafızları albayı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Albayı Seyyad Hodayi suikastından 'Siyonistleri' sorumlu tuttu.
Devrim Muhafızları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama göre Selami, Hodayi'nin 'en zalim insanlar olarak Siyonistler tarafından şehit edildiğini' söyleyip intikam yemini etti.
Öte yandan Selami, İran'ın İsrail için sık sık kullandığı 'Siyonist rejim' ifadesine başvurmadı.
İran Devrim Muhafızları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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26 Mayıs, 20:23
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