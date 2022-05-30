https://tr.sputniknews.com/20220530/tbb-baskani-davalarda-cocugun-yuksek-yarari-ilkesinde-belirlenen-kistaslarin-tamami-uygulanmamis-1056822711.html

TBB Başkanı: Davalarda, çocuğun yüksek yararı ilkesinde belirlenen kıstasların tamamı uygulanmamış

TBB Başkanı: Davalarda, çocuğun yüksek yararı ilkesinde belirlenen kıstasların tamamı uygulanmamış

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, çocuğun yüksek yararıyla ilgili yaptıkları projede 7 bölgeden 52 davayı incelemeye aldıklarını belirterek, "Davalarda... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T19:58+0300

2022-05-30T19:58+0300

2022-05-30T20:00+0300

çocuk

türkiye

türkiye barolar birliği (tbb)

dava

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ve Atatürk Üniversitesi tarafından 'Çocuk istismarı ile mücadele' konferansı düzenledi. 15 Temmuz Milli İrade salonundaki konferansta konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, köy okulunda görevliyken ortaya çıkardığı istismar ve sonrasında yaşananları anlattı.Özkan, "Çocuklarımız, jandarma komutanlığı, rehber öğretmenler, gelen müfettişlere olayı anlattı. Çocuklar üniversite hastanesi, adli tıp kurumu, yüksek ihtisas kurumuna gittiler. Benim çocuklarım disneylanda gitmedi, defalarca bunu anlattılar. Şu anda ülkemizde adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri var. Ama yargıçlarımızın bu konuda bilinçlenmesi, ihtisaslaşması şart. Çünkü ihtisaslaşmadığımız bir alanda sancı çekeriz, sorun yaşarız" diye konuştu.Avukatlığa başladığı 2000 yılında CMK dosyasında davasına girdiği bir kız çocuğunun dosyasıyla ilgili yaşananlar sonrası çocuk hakları konusuna çalışmaya başladığını söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, 2014 yılında Ankara Barosu yönetiminde genel sekreter görevini almasıyla birlikte de bu alana özel önem verdiklerini kaydetti. 2014 yılında çocuk hakları konusunda avukatlara özel eğitim verdiklerini ifade eden Sağkan, bu eğitime katılanların çocuk davalarına girebildiklerini anlattı.Sarılmalı görüş projesiKonuşmasında cezaevlerinde yatan 18 yaşından küçük çocuklar için hazırladıkları 'sarılmalı görüş projesi'ni de anlatan Sağkan, müvekkili tutuklu olan Avukat Dilber Kanşay'ın bu konuda verdiği mücadelenin örnek olduğunu söyledi. Kanşay'ın tutuklanan çocuk müvekkilinin 'ailemle sarılmalı görüş istiyorum' talebi üzerine çalışmaya başladığını ifade eden Sağkan, kendilerinin de destek verdiğini bildirdi. Kanşay'ın Türkiye Ombudsman'lığına yaptığı müracaata kendilerinin de dilekçe ile desteklediklerini vurgulayan Sağkan, şunları söyledi:Konuşmasının son bölümünde 'çocuğun yüksek yararı' konusunda bir projeye imza attıklarını belirten Başkan Sağkan, 7 bölgeden 52 davayı incelemeye aldıklarını söyledi. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde, Çocuk Hakları Komitesinin bireysel başvurulardan aldığı kararlardaki çocuğun yüksek yararı ilkelerinin belirleyerek çalışmaya başladıklarını ifade eden Sağkan, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220526/cinsel-istismardan-yargilanan-ogretmenin-iffet-korumak-savunmasina-mahkeme-baskani-tepki-gosterdi-1056706799.html

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