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Tiyatrocu Orhan Aydın'a 1 yıl hapis cezası
Tiyatrocu Orhan Aydın'a 1 yıl hapis cezası
Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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orhan aydın
türkiye
hapis cezası
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Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.soL'un haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyım olarak atanan Altındağ Kaymakamı Cuma Atilla, Aydın'a yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle hakaret davası açmıştı.Aydın'a Atilla'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza 1 yıl ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20190717/tiyatrocu-orhan-aydin-75-saat-karakol-ve-savcilik-ifadesinin-nedeni-esra-elonuye-hakaret-1039685626.html
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orhan aydın, hapis cezası

Tiyatrocu Orhan Aydın'a 1 yıl hapis cezası

16:54 30.05.2022 (güncellendi: 16:57 30.05.2022)
© Fotoğraf : TwitterOrhan Aydın
Orhan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.
soL'un haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyım olarak atanan Altındağ Kaymakamı Cuma Atilla, Aydın'a yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle hakaret davası açmıştı.
Aydın'a Atilla'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza 1 yıl ertelendi.
Orhan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2019
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