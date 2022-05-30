https://tr.sputniknews.com/20220530/tiyatrocu-orhan-aydina-1-yil-hapis-cezasi-1056817633.html

Tiyatrocu Orhan Aydın'a 1 yıl hapis cezası

Tiyatrocu Orhan Aydın'a 1 yıl hapis cezası

Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T16:54+0300

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orhan aydın

türkiye

hapis cezası

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Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.soL'un haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyım olarak atanan Altındağ Kaymakamı Cuma Atilla, Aydın'a yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle hakaret davası açmıştı.Aydın'a Atilla'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza 1 yıl ertelendi.

https://tr.sputniknews.com/20190717/tiyatrocu-orhan-aydin-75-saat-karakol-ve-savcilik-ifadesinin-nedeni-esra-elonuye-hakaret-1039685626.html

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orhan aydın, hapis cezası