https://tr.sputniknews.com/20220530/turk-dunyasi-vakfi-baskani-avci-yasak-yok-cimlere-basmak-ve-yoga-yapmak-serbest-1056821569.html

Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest

Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, kadınların yoga yapmasına izin verilmeyen Dede Korkut Parkı için valiliğin ve vakfın herhangi bir yasaklama kararı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T19:31+0300

2022-05-30T19:31+0300

2022-05-30T19:39+0300

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

yoga

türkiye

yasak

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AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte yoga yapılmasının ve çimlere basılmasının yasak olduğu öne sürülen Dede Korkut Parkı’nda açıklamalarda bulundu. Parkın vakıf sorumluluğunda olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi:‘Burada çalışan bir arkadaşımız herhalde yanlış anlamış’Sosyal medyada gündem olan yoga yapmak isteyen kadınların sorulması üzerine herhangi bir yasaklama olmadığını anlatan Avcı, CİMER’e yapılan şikayetle ilgili de şunları söyledi:‘Bizde değil, belediye parkında yasak’Eskişehir’de kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve ticareti faaliyet sağlayan tüzel kişilikli firmalara organizasyon ve etkinlikler için önceden onay verdiklerini ifade eden Avcı, kendi partisinden örnek vererek kadın kollarının bir etkinlik istediğine de siyasi olduğu gerekçesiyle olumsuz geri dönüş yaptıklarını söyledi. Dede Korkut Parkı’nda olmayan bir çok yasağın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklarda mevcut olduğunu ifade eden Avcı, “Eskişehir’de Dede Korkut Parkı dışında bu niteliklere sahip yoga yapabilecekleri başka bir alan yok. Başka yerlerde yasak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Parkı’nda ve Bilim Sanat Merkezi’nde bulunan parkta sadece yoga yapmak değil diğer şeyler de yasak. Burada yasak olmayan bazı şeyler o parklarda yasak. Eğer illa bir yasak uygulaması görmek isteyenler varsa onlara adresi söylüyorum. Kabuklu yemiş yemek yasak, bisikletle girmek yasak, evcil hayvan gezdirmek yasak. Bizim Millet Bahçesi’nde de, Dede Korkut Parkı’nda da evcil hayvan gezdirmek, piknik yapmak, kabuklu yemiş yemek, bisiklete binmek yasak değil. Kent Park’ta ve Bilim Sanat Parkı’nda çim üzerine örtü sermek yasak. Bu özellikle yogayla ilgilenen arkadaşlar için önemli bir yasak. Yoga yapanların kullandığı mat zorunlu olduğu için bu parklarda o yaygıları sermeleri yasak. Bu güne kadar yasaktı. Yarın değişecek diye ümit ediyorum” diye konuştu.Avcı, basın toplantısının ardından beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte parkta dolaştı. Ağaç altında oturan kadınların yanında giden Avcı, sohbet ederek birlikte fotoğraf çekildi.Ne olmuştu?Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda buluşan grup, pazar sabahı yoga yapmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1’i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyledi. Yoga yapacak grup, personele tepki gösterip diyalogları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Grup üyelerinin yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine, parkta yoga yapmanın yasak olduğu belirtilerek çok sayıda paylaşım yapıldı. Türk Dünyası Vakfı ise sosyal medya hesabından park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerektiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/parktaki-yoga-etkinligine-izinsiz-oldugu-gerekcesiyle-gorevliler-mudahale-etti--1056794880.html

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