https://tr.sputniknews.com/20220530/turkiye-sigara-kullaniminda-1-sirada-1056826357.html
Türkiye sigara kullanımında 1. sırada
Türkiye sigara kullanımında 1. sırada
Türkiye 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T21:53+0300
2022-05-30T21:53+0300
2022-05-30T21:53+0300
dünya tütüne hayır günü
dünya sigarasız günü
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Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan bir gün.Bu gün dolayısıyla 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları paylaşıldı. Türkiye paylaşılan oranlarda Dünya birincisi konumunda.Habertürk’ün aktardığı veriye göre sıralama şu şekilde:Türkiye: Yüzde 28Endonezya: Yüzde 27,6Rusya: Yüzde 25,8Yunanistan: Yüzde 24,9Şili: Yüzde 24,5Fransa: Yüzde 24Çin: Yüzde 21,5Slovakya: Yüzde 21Avusturya: 20,6
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dünya tütüne hayır günü, dünya sigarasız günü
Türkiye sigara kullanımında 1. sırada
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Türkiye 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı.
Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan bir gün.
Bu gün dolayısıyla 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları paylaşıldı. Türkiye paylaşılan oranlarda Dünya birincisi konumunda.
Habertürk’ün aktardığı
veriye göre sıralama şu şekilde: