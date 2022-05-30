https://tr.sputniknews.com/20220530/turkiyede-908-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-4-kisi-hayatini-kaybetti-1056823684.html

Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T20:35+0300

2022-05-30T20:35+0300

2022-05-30T20:36+0300

koronavirüs

koronavirüs

vaka

kovid-19

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 133 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 728 bin 185 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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koronavirüs, vaka, kovid-19