https://tr.sputniknews.com/20220530/yumurta-icinden-yumurta-cikti-kumesten-aldigimda-bir-gariplik-oldugunu-anladim-1056802899.html
Yumurta içinden yumurta çıktı: 'Kümesten aldığımda bir gariplik olduğunu anladım'
Yumurta içinden yumurta çıktı: 'Kümesten aldığımda bir gariplik olduğunu anladım'
Adıyaman’da bir tavuğun yumurtasının içinden ikinci bir yumurta çıktı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T11:00+0300
2022-05-30T11:00+0300
2022-05-30T11:00+0300
yaşam
türkiye
yumurta
adıyaman
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Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.Bu güne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, “Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı. Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/karabukte-tavuk-bovling-lobutu-seklinde-yumurtladi-kirmaya-kiyamadim-buzdolabinda-sakliyorum-1056637384.html
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Yumurta içinden yumurta çıktı: 'Kümesten aldığımda bir gariplik olduğunu anladım'
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Adıyaman’da bir tavuğun yumurtasının içinden ikinci bir yumurta çıktı.
Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.
Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.
Bu güne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, “Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı. Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı” dedi.