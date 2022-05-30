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Yumurta içinden yumurta çıktı: 'Kümesten aldığımda bir gariplik olduğunu anladım'
Yumurta içinden yumurta çıktı: 'Kümesten aldığımda bir gariplik olduğunu anladım'
Adıyaman’da bir tavuğun yumurtasının içinden ikinci bir yumurta çıktı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T11:00+0300
2022-05-30T11:00+0300
yaşam
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Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.Bu güne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, “Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı. Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/karabukte-tavuk-bovling-lobutu-seklinde-yumurtladi-kirmaya-kiyamadim-buzdolabinda-sakliyorum-1056637384.html
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türkiye, yumurta, adıyaman

Yumurta içinden yumurta çıktı: 'Kümesten aldığımda bir gariplik olduğunu anladım'

11:00 30.05.2022
© İHAYumurta içinde yumurta çıktı
Yumurta içinde yumurta çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA
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Adıyaman’da bir tavuğun yumurtasının içinden ikinci bir yumurta çıktı.
Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde evlerinin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Çoşğun ailesi, gördükleri yumurta karşısında şaşkına döndü.
Bir yumurtanın diğer yumurtalardan büyük ve farklı olduğunu fark etti. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Kırdıkları yumurtanın içinden başka bir yumurta daha çıktı.
Bu güne kadar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını dile getiren Tülin Çoşğun, “Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğünde bir yumurtayı tavuğun yumurtlaması beni şaşırtmıştı. Yumurtayı kırdığımda içinden ikinci yumurta çıkınca şaşkınlığım daha da arttı. Merakla ikinci yumurtayı da kırdım. İkinci yumurta normal çıktı” dedi.
Karabük'te bir kümeste beslenen tavuklardan biri lobut şeklinde yumurtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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Karabük'te tavuk, bovling lobutu şeklinde yumurtladı: 'Kırmaya kıyamadım, buzdolabında saklıyorum'
24 Mayıs, 17:26
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