https://tr.sputniknews.com/20220530/zayiflama-urunu-reklaminda-oynayan-cinli-aktrise-17-milyon-tl-para-cezasi-1056821815.html

Zayıflama ürünü reklamında oynayan Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası

Zayıflama ürünü reklamında oynayan Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası

Zayıflama ürününün tanıtımlarında oynayan Çinli oyuncu Cing Tien'e 'yanıltıcı reklam"'faaliyeti nedeniyle 7.22 milyon yuan (1.08 milyon TL) para cezası... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T19:39+0300

2022-05-30T19:39+0300

2022-05-30T19:42+0300

dünya

çin

zayıflama

ilaç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053243811_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e2367d7076343d8e533e70e239f71f4.jpg

Çinli dizi oyuncusu Cing Tien, reklam yüzü olduğu zayıflama ürününün tanıtımlarında belirtilen faydaları sağlamadığının anlaşılmasının ardından 7.22 milyon yuan (17.75 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.South China Morning Post'un haberine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Cing'in reklamlarında oynadığı, vücuttaki şeker ve yağı emerek kilonun korunmasına yardımcı olduğu iddia edilen meyve ve sebze aromalı şekerin, 'sağlığa belirgin yararı olmadığına' karar verdi.kararın ardından yerel düzenleyici kurumlar, ürünü piyasaya süren Guangcou merkezli "Infinite Free" adlı üretici şirkete 4,64 milyon yuan (11.4 milyon TL) para cezası verirken 2,58 milyon yuan (6.34 milyon TL) değerindeki ürüne el koydu. Aktris Cing, ise "yanıltıcı reklam" faaliyeti nedeniyle 7.22 milyon yuan (17.75 milyon TL) para cezası aldı.Aktrise verilen para cezasının şirkete verilen meblağı aşması dikkati çekti.Çin'de reklam yasalarında 2015'te yapılan değişiklikle tüm satış kampanyalarının olgulara dayanması gerektiği belirtilerek, "ünlülerin niteliği düşük ürünlerin tanıtımını yapması" cezaya tabi kılınmıştı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, zayıflama, ilaç