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Zayıflama ürünü reklamında oynayan Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası
Zayıflama ürünü reklamında oynayan Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası
Zayıflama ürününün tanıtımlarında oynayan Çinli oyuncu Cing Tien'e 'yanıltıcı reklam"'faaliyeti nedeniyle 7.22 milyon yuan (1.08 milyon TL) para cezası... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T19:39+0300
2022-05-30T19:42+0300
dünya
çin
zayıflama
ilaç
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Çinli dizi oyuncusu Cing Tien, reklam yüzü olduğu zayıflama ürününün tanıtımlarında belirtilen faydaları sağlamadığının anlaşılmasının ardından 7.22 milyon yuan (17.75 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.South China Morning Post'un haberine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Cing'in reklamlarında oynadığı, vücuttaki şeker ve yağı emerek kilonun korunmasına yardımcı olduğu iddia edilen meyve ve sebze aromalı şekerin, 'sağlığa belirgin yararı olmadığına' karar verdi.kararın ardından yerel düzenleyici kurumlar, ürünü piyasaya süren Guangcou merkezli "Infinite Free" adlı üretici şirkete 4,64 milyon yuan (11.4 milyon TL) para cezası verirken 2,58 milyon yuan (6.34 milyon TL) değerindeki ürüne el koydu. Aktris Cing, ise "yanıltıcı reklam" faaliyeti nedeniyle 7.22 milyon yuan (17.75 milyon TL) para cezası aldı.Aktrise verilen para cezasının şirkete verilen meblağı aşması dikkati çekti.Çin'de reklam yasalarında 2015'te yapılan değişiklikle tüm satış kampanyalarının olgulara dayanması gerektiği belirtilerek, "ünlülerin niteliği düşük ürünlerin tanıtımını yapması" cezaya tabi kılınmıştı.
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çin, zayıflama, ilaç

Zayıflama ürünü reklamında oynayan Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası

19:39 30.05.2022 (güncellendi: 19:42 30.05.2022)
© AAAntidepresan - İlaç
Antidepresan - İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Zayıflama ürününün tanıtımlarında oynayan Çinli oyuncu Cing Tien'e 'yanıltıcı reklam"'faaliyeti nedeniyle 7.22 milyon yuan (1.08 milyon TL) para cezası verildi.
Çinli dizi oyuncusu Cing Tien, reklam yüzü olduğu zayıflama ürününün tanıtımlarında belirtilen faydaları sağlamadığının anlaşılmasının ardından 7.22 milyon yuan (17.75 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.
South China Morning Post'un haberine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Cing'in reklamlarında oynadığı, vücuttaki şeker ve yağı emerek kilonun korunmasına yardımcı olduğu iddia edilen meyve ve sebze aromalı şekerin, 'sağlığa belirgin yararı olmadığına' karar verdi.

kararın ardından yerel düzenleyici kurumlar, ürünü piyasaya süren Guangcou merkezli "Infinite Free" adlı üretici şirkete 4,64 milyon yuan (11.4 milyon TL) para cezası verirken 2,58 milyon yuan (6.34 milyon TL) değerindeki ürüne el koydu. Aktris Cing, ise "yanıltıcı reklam" faaliyeti nedeniyle 7.22 milyon yuan (17.75 milyon TL) para cezası aldı.
Aktrise verilen para cezasının şirkete verilen meblağı aşması dikkati çekti.
Çin'de reklam yasalarında 2015'te yapılan değişiklikle tüm satış kampanyalarının olgulara dayanması gerektiği belirtilerek, "ünlülerin niteliği düşük ürünlerin tanıtımını yapması" cezaya tabi kılınmıştı.
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