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SON DAKİKA| 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
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https://tr.sputniknews.com/20220531/3600-ek-gosterge-ile-ilgili-calisma-tamamlandi-bugun-cumhurbaskani-erdogana-sunulacak-1056841569.html
3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T12:04+0300
2022-05-31T12:13+0300
3600 ek gösterge
recep tayyip erdoğan
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3600 Ek gösterge için son toplantı yaplıdı.3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Ek gösterge nedir? Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.
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3600 ek gösterge, recep tayyip erdoğan

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

12:04 31.05.2022 (güncellendi: 12:13 31.05.2022)
© AAmemur
memur - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© AA
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3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
3600 Ek gösterge için son toplantı yaplıdı.
3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.
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