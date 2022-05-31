https://tr.sputniknews.com/20220531/3600-ek-gosterge-ile-ilgili-calisma-tamamlandi-bugun-cumhurbaskani-erdogana-sunulacak-1056841569.html

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T12:04+0300

2022-05-31T12:04+0300

2022-05-31T12:13+0300

3600 ek gösterge

recep tayyip erdoğan

türkiye

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3600 Ek gösterge için son toplantı yaplıdı.3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Ek gösterge nedir? Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

türkiye

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3600 ek gösterge, recep tayyip erdoğan