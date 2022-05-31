https://tr.sputniknews.com/20220531/aa-anketi-mayis-ayinda-enflasyon-yuzde-70i-asacak-1056851397.html
AA anketi: Mayıs ayında enflasyon yüzde 70'i aşacak
AA anketi: Mayıs ayında enflasyon yüzde 70'i aşacak
Mayıs ayı enflasyon beklentileri artarken, gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:31+0300
2022-05-31T16:31+0300
2022-05-31T16:31+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
tüik
anket
enflasyon
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AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu.Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.Nisan ayı enflasyon verileri nasıldı?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.
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türkiye, ekonomi, tüik, anket, enflasyon
AA anketi: Mayıs ayında enflasyon yüzde 70'i aşacak
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Mayıs ayı enflasyon beklentileri artarken, gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 5,49, yıllık yüzde 77,72'ye çıkmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.
Nisan ayı enflasyon verileri nasıldı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.