https://tr.sputniknews.com/20220531/abdde-3-bin-100-dolar-olan-kanal-tedavisini-turkiyede-her-sey-dahil-bin-167-dolara-yaptirdi-1056853513.html

ABD'de yaklaşık 3 bin dolar olan kanal tedavisini Türkiye'de her şey dahil 1167 dolara yaptırdı

ABD'de yaklaşık 3 bin dolar olan kanal tedavisini Türkiye'de her şey dahil 1167 dolara yaptırdı

ABD'nin Atlanta şehrinde yaşayan TikTok kullanıcısı Delia O'Malley, diş tedavisinin pahalıya patlayacağını öğrenince uçak, her şey dahil otel, kanal tedavisi... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T17:24+0300

2022-05-31T17:24+0300

2022-05-31T17:33+0300

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Atlanta'daki diş muayenesinin ardından, yapılacak kanal tedavisinin 3 bin 99 dolar 16 cent'e mal olacağını öğrenen O'Malley, söz konusu tutarın sağlık sigortasına rağmen bu denli yüksek olduğunu vurguladı.15 Mayıs'ta yayınladığı videoda TikTok kullanıcısı kadın, bu ücreti ABD'de ödemek yerine Türkiye'ye gitmeye karar verdi.O'Malley, Dental Cosmetik isimli bir sağlık merkezinde kanal tedavisi yaptırmak için İzmir Kuşadası'na geldi. 1932 dolar kar ettiŞimdiye dek 1.7 milyondan fazla izlenme alan videoda genç kadın, Türkiye'ye yaptığı seyahatin kendisine 160 doları kanal tedavisi, 200 doları her şey dahil otel masrafı, 807 doları uçak biletleri olmak üzere toplamda bin 167 dolara mal olduğunu belirterek, "Yine de 3 bin 99 dolardan daha ucuz" dedi.O'Malley böylelikle 1932 dolar kar etmiş oldu.

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abd, türkiye, diş, diş hekimliği, hayat pahalılığı