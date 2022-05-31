https://tr.sputniknews.com/20220531/adanada-okulun-demir-korkuluklarini-calan-2-supheli-yakalandi-1056834610.html
Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı
Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı
Adana'da bir okulun merdivenlerinin korkuluklarını çalan iki şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T05:34+0300
2022-05-31T05:34+0300
2022-05-31T05:34+0300
türkiye
adana
ortaokul
demir
korkuluk
hırsız
hırsızlık
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Adana Yüreğir'de bir ortaokul içerisinde hırsızlık şüphelisi kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler sevk edildi.Ekipler, okul çevresini kontrol ettikleri sırada iki şüpheliyi duvardan atlayıp kaçmak isterken yakaladı.Yapılan incelemede okulun binasının dışında bulunan merdivenlerdeki korkulukların söküldüğü tespit edildi.Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220526/pastane-onune-birakilan-cilegin-once-tadina-bakti-begenince-kasasi-ile-caldi-1056692850.html
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adana, ortaokul, demir, korkuluk, hırsız, hırsızlık
Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da bir okulun merdivenlerinin korkuluklarını çalan iki şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Adana Yüreğir'de bir ortaokul içerisinde hırsızlık şüphelisi kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler sevk edildi.
Ekipler, okul çevresini kontrol ettikleri sırada iki şüpheliyi duvardan atlayıp kaçmak isterken yakaladı.
Yapılan incelemede okulun binasının dışında bulunan merdivenlerdeki korkulukların söküldüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.