https://tr.sputniknews.com/20220531/adanada-okulun-demir-korkuluklarini-calan-2-supheli-yakalandi-1056834610.html

Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da okulun demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da bir okulun merdivenlerinin korkuluklarını çalan iki şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T05:34+0300

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2022-05-31T05:34+0300

türkiye

adana

ortaokul

demir

korkuluk

hırsız

hırsızlık

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Adana Yüreğir'de bir ortaokul içerisinde hırsızlık şüphelisi kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler sevk edildi.Ekipler, okul çevresini kontrol ettikleri sırada iki şüpheliyi duvardan atlayıp kaçmak isterken yakaladı.Yapılan incelemede okulun binasının dışında bulunan merdivenlerdeki korkulukların söküldüğü tespit edildi.Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

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adana, ortaokul, demir, korkuluk, hırsız, hırsızlık