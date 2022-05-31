https://tr.sputniknews.com/20220531/ak-parti-ile-chp-arasinda-et-ve-sut-kurumunda-atama-tartismasi-1056850128.html
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması
TBMM KİT Komisyonu'nda Et ve Süt Kurumu'nun faaliyetleri görüşülürken CHP’liler Genel Müdür Mustafa Kayhan’ın, cumhurbaşkanı tarafından atamasının yapılmadığı... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T16:02+0300
2022-05-31T16:02+0300
2022-05-31T16:49+0300
politika
tbmm
komisyon
chp
ak parti
et ve süt kurumu
resmi gazete
atama
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TBMM Kamu İktisadi Teşekküllerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği KİT Komisyonu'nda Et ve Süt Kurumu'nun çalışmalarının görüşüldüğü toplantının başında CHP ile AK Partililer arasından yetki tartışması yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak atanan Mustafa Kayhan TBMM KİT Komisyonu'na kurumun faaliyetleri hakkında bilgi vermek için katıldı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Kayhan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmadığını ve atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmadığını söyleyerek genel müdürün komisyondan konuşamayacağını ileri sürdü. Yavuzyılmaz “Cumhurbaşkanlığı’nın üç numaralı kararnamesi çok açık. Genel Müdürlerin ataması Cumhurbaşkanı tarafından yapılması ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kendisinin vekaleten burada yer alması için de yönetim kurulu üyesi olması gerekiyor. Bu yapılan usulsüzdür” ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz’ın bu açıklaması üzerine KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ise “Süreç başlamıştır, tamamlanacaktır ve daha sonra Resmi Gazete'de yayınlanacaktır” yanıtını verdi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ise “Ben bakan bey tarafından görevlendirildim” açıklamasını yaptı. Tartışmamın devam etmesi üzerine ise CHP’li komisyon üyeleri toplantı salonunu terk etti.
https://tr.sputniknews.com/20220506/et-ve-sut-kurumu-fiyat-istikrarini-saglamak-icin-gerekli-araclari-kullanacaktir-1056154574.html
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tbmm, komisyon, chp, ak parti, et ve süt kurumu, resmi gazete, atama
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması
16:02 31.05.2022 (güncellendi: 16:49 31.05.2022) Abone ol
TBMM KİT Komisyonu'nda Et ve Süt Kurumu'nun faaliyetleri görüşülürken CHP’liler Genel Müdür Mustafa Kayhan’ın, cumhurbaşkanı tarafından atamasının yapılmadığı kararının Resmi Gazete yayınlanmadığını söyleyerek toplantıyı terk etti. Komisyon Başkanı Mustafa Savaş ise sürecin devam ettiğini açıkladı.
TBMM Kamu İktisadi Teşekküllerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği KİT Komisyonu'nda Et ve Süt Kurumu'nun çalışmalarının görüşüldüğü toplantının başında CHP ile AK Partililer arasından yetki tartışması yaşandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak atanan Mustafa Kayhan TBMM KİT Komisyonu'na kurumun faaliyetleri hakkında bilgi vermek için katıldı.
CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Kayhan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmadığını ve atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmadığını söyleyerek genel müdürün komisyondan konuşamayacağını ileri sürdü.
Yavuzyılmaz “Cumhurbaşkanlığı’nın üç numaralı kararnamesi çok açık. Genel Müdürlerin ataması Cumhurbaşkanı tarafından yapılması ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kendisinin vekaleten burada yer alması için de yönetim kurulu üyesi olması gerekiyor. Bu yapılan usulsüzdür” ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz’ın bu açıklaması üzerine KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ise “Süreç başlamıştır, tamamlanacaktır ve daha sonra Resmi Gazete'de yayınlanacaktır” yanıtını verdi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ise “Ben bakan bey tarafından görevlendirildim” açıklamasını yaptı.
Tartışmamın devam etmesi üzerine ise CHP’li komisyon üyeleri toplantı salonunu terk etti.