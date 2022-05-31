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AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki: Lanetliyoruz
AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleri için, "Ahlaksız ve çirkin ifadelerini... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz" dedi.'Bu saldırının tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlık olduğunu' belirten Çelik, siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacaklarını kaydetti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220519/tanju-ozcan-kaldirilan-ilanlari-savundu-bu-nefret-sucunu-islemeye-devam-edecegim-1056513279.html
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tanju özcan, bolu, bolu belediyesi, ömer çelik, akp, ak parti

AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki: Lanetliyoruz

03:41 31.05.2022 (güncellendi: 04:02 31.05.2022)
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleri için, "Ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz" dedi.
'Bu saldırının tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlık olduğunu' belirten Çelik, siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacaklarını kaydetti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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