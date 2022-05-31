https://tr.sputniknews.com/20220531/ak-partiden-tanju-ozcana-tepki-lanetliyoruz--1056834458.html

AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki: Lanetliyoruz

AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleri için, "Ahlaksız ve çirkin ifadelerini... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tanju özcan

bolu

bolu belediyesi

ömer çelik

akp

ak parti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz" dedi.'Bu saldırının tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlık olduğunu' belirten Çelik, siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacaklarını kaydetti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220519/tanju-ozcan-kaldirilan-ilanlari-savundu-bu-nefret-sucunu-islemeye-devam-edecegim-1056513279.html

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tanju özcan, bolu, bolu belediyesi, ömer çelik, akp, ak parti