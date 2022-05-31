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Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-31T02:31+0300
türkiye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
polatlı
ev
balkon
esrar
gözaltı
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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda, Ö.Y. isimli şahsın evinin balkonunda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı belirlendi.İstihbari bilgiler neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda özel yapılmış sera ve balkonda bulunan saksılar içerisinde esrar elde etmek amacıyla yetiştirilmekte olan 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplara konulmuş halde toplamda 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y. yarın adli makamlara sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220512/gaziantepte-200-kilogram-esrar-ele-gecirildi--1056327390.html
türkiye
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polatlı, ev, balkon, esrar, gözaltı

Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

02:31 31.05.2022
© İHAAnkara’nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda, Ö.Y. isimli şahsın evinin balkonunda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı belirlendi.
İstihbari bilgiler neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda özel yapılmış sera ve balkonda bulunan saksılar içerisinde esrar elde etmek amacıyla yetiştirilmekte olan 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplara konulmuş halde toplamda 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y. yarın adli makamlara sevk edilecek.
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