https://tr.sputniknews.com/20220531/ankarada-evinin-balkonunda-esrar-yetistiren-supheli-gozaltina-alindi-1056833508.html

Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T02:31+0300

2022-05-31T02:31+0300

2022-05-31T02:31+0300

türkiye

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

polatlı

ev

balkon

esrar

gözaltı

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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda, Ö.Y. isimli şahsın evinin balkonunda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı belirlendi.İstihbari bilgiler neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda özel yapılmış sera ve balkonda bulunan saksılar içerisinde esrar elde etmek amacıyla yetiştirilmekte olan 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplara konulmuş halde toplamda 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y. yarın adli makamlara sevk edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220512/gaziantepte-200-kilogram-esrar-ele-gecirildi--1056327390.html

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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polatlı, ev, balkon, esrar, gözaltı