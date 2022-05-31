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Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
uyuşturucu
operasyon
gözaltı
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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu hap satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu hap sattığı bilgisine istinaden yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı.Toplamda 4000 hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan M.Ö, H,A ve Ç.A. isimli şahısların 'otodan hırsızlık' suçuna da karıştığı tespit edildi. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ankarada-evinin-balkonunda-esrar-yetistiren-supheli-gozaltina-alindi-1056833508.html
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ankara, uyuşturucu, operasyon, gözaltı

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

03:06 31.05.2022
© İHAAnkara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu hap satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu hap sattığı bilgisine istinaden yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı.
Toplamda 4000 hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan M.Ö, H,A ve Ç.A. isimli şahısların 'otodan hırsızlık' suçuna da karıştığı tespit edildi.
Şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 899 gram esrar maddesi ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
Ankara’da evinin balkonunda esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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