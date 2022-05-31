https://tr.sputniknews.com/20220531/ankarada-uyusturucu-tacirlerine-operasyon-7-gozalti-1056833982.html
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T03:06+0300
2022-05-31T03:06+0300
2022-05-31T03:06+0300
türkiye
ankara
uyuşturucu
operasyon
gözaltı
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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu hap satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu hap sattığı bilgisine istinaden yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı.Toplamda 4000 hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan M.Ö, H,A ve Ç.A. isimli şahısların 'otodan hırsızlık' suçuna da karıştığı tespit edildi. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ankarada-evinin-balkonunda-esrar-yetistiren-supheli-gozaltina-alindi-1056833508.html
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ankara, uyuşturucu, operasyon, gözaltı
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu hap satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu hap sattığı bilgisine istinaden yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı.
Toplamda 4000 hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan M.Ö, H,A ve Ç.A. isimli şahısların 'otodan hırsızlık' suçuna da karıştığı tespit edildi.
Şahıslar adli makamlara sevk edildi.