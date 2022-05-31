https://tr.sputniknews.com/20220531/antalyada-bir-kadin-caddede-ciplak-sekilde-yururken-goruntulendi-1056862448.html
Valilikten, caddede çıplak şekilde yürüyen kadınla ilgili açıklama: Yüzde 70 zihinsel engellidir
Valilikten, caddede çıplak şekilde yürüyen kadınla ilgili açıklama: Yüzde 70 zihinsel engellidir
Antalya'nın Manavgat ilçesinde caddede çıplak halde yürürken görüntülenen kadınla ilgili Antalya Valiliği yaptığı açıklamada kadının yüzde 70 zihinsel engelli... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T23:22+0300
2022-05-31T23:22+0300
2022-05-31T23:55+0300
antalya
kadın
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manavgat
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İstanbul’da Bebek sahilinde ilişkiye giren bir kadın ve erkekle, bankta çıplak bir şekilde yatan bir erkeğin görüntülerinin ardından Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken çevredekiler tarafından görüntülendi.Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın/yayın organlarında yer alan 'Manavgat’ta Çıplak Kadın' başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.28.05.2022 günü saat 11.30 sıralarında haber merkezine Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönünde ihbarın gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese hareket edilmiş, burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. isimli şahıslar Polis Merkezine götürülmüştür.M.G. isimli şahsın yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır."
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antalya, kadın, çıplak, manavgat, antalya valiliği
Valilikten, caddede çıplak şekilde yürüyen kadınla ilgili açıklama: Yüzde 70 zihinsel engellidir
23:22 31.05.2022 (güncellendi: 23:55 31.05.2022) Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde caddede çıplak halde yürürken görüntülenen kadınla ilgili Antalya Valiliği yaptığı açıklamada kadının yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğunu bildirdi.
İstanbul’da Bebek sahilinde ilişkiye giren bir kadın ve erkekle, bankta çıplak bir şekilde yatan bir erkeğin görüntülerinin ardından Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken çevredekiler tarafından görüntülendi.
Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın/yayın organlarında yer alan 'Manavgat’ta Çıplak Kadın' başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
28.05.2022 günü saat 11.30 sıralarında haber merkezine Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönünde ihbarın gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese hareket edilmiş, burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. isimli şahıslar Polis Merkezine götürülmüştür.
M.G. isimli şahsın yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır."