https://tr.sputniknews.com/20220531/antalyada-kovid-19lu-hasta-sayisi-yok-denecek-kadar-azaldi-1056853222.html

Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı

Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastası bulunmadığını söyledi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T17:17+0300

2022-05-31T17:17+0300

2022-05-31T17:17+0300

koronavirüs

antalya

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Yazıcı, ülke genelinde salgına karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve son günlerde hastalığın etkisini yitirdiğini belirtti.Ülke gündeminde olduğu gibi Antalya'da da Kovid-19 hasta sayısının azaldığını ifade eden Yazıcı, "Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastamız yok. Hastanelerimizde yatan Kovid-19 hasta sayımız da yok denecek kadar az. Kovid-19 için ayırdığımız alanları da normalleştirdik, özellikle yoğun bakım anlamında." dedi.Yazıcı, hasta sayısının azalmasıyla tedbirlerde de yumuşama olduğunu kaydetti.Antalya Sağlık İl Müdürü İsmail Başıbüyük de günlük Kovid-19 vaka sayısının 10-20 hastaya kadar düştüğünü bildirdi.Salgınla mücadelede aşının büyük önemi olduğunu vurgulayan Başıbüyük, "İlimiz aşılama çalışmaları noktasında çok iyi durumda. Vatandaşlarımıza ister birinci doz, ister hatırlatma dozları olsun, kovid aşılarını yaptırmayı ihmal etmemelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

antalya

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antalya