Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220531/antalyada-kovid-19lu-hasta-sayisi-yok-denecek-kadar-azaldi-1056853222.html
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastası bulunmadığını söyledi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T17:17+0300
2022-05-31T17:17+0300
koronavirüs
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056001206_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dcd80a67a9812aa43c658689ef6e0fba.jpg
Yazıcı, ülke genelinde salgına karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve son günlerde hastalığın etkisini yitirdiğini belirtti.Ülke gündeminde olduğu gibi Antalya'da da Kovid-19 hasta sayısının azaldığını ifade eden Yazıcı, "Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastamız yok. Hastanelerimizde yatan Kovid-19 hasta sayımız da yok denecek kadar az. Kovid-19 için ayırdığımız alanları da normalleştirdik, özellikle yoğun bakım anlamında." dedi.Yazıcı, hasta sayısının azalmasıyla tedbirlerde de yumuşama olduğunu kaydetti.Antalya Sağlık İl Müdürü İsmail Başıbüyük de günlük Kovid-19 vaka sayısının 10-20 hastaya kadar düştüğünü bildirdi.Salgınla mücadelede aşının büyük önemi olduğunu vurgulayan Başıbüyük, "İlimiz aşılama çalışmaları noktasında çok iyi durumda. Vatandaşlarımıza ister birinci doz, ister hatırlatma dozları olsun, kovid aşılarını yaptırmayı ihmal etmemelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1056001206_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5a674caa2d32a952b9c8ff4b9bfd04c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya

Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı

17:17 31.05.2022
© İHA / İHAAntalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
© İHA / İHA
Abone olTelegram
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastası bulunmadığını söyledi.
Yazıcı, ülke genelinde salgına karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve son günlerde hastalığın etkisini yitirdiğini belirtti.
Ülke gündeminde olduğu gibi Antalya'da da Kovid-19 hasta sayısının azaldığını ifade eden Yazıcı, "Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastamız yok. Hastanelerimizde yatan Kovid-19 hasta sayımız da yok denecek kadar az. Kovid-19 için ayırdığımız alanları da normalleştirdik, özellikle yoğun bakım anlamında." dedi.
Yazıcı, hasta sayısının azalmasıyla tedbirlerde de yumuşama olduğunu kaydetti.
Antalya Sağlık İl Müdürü İsmail Başıbüyük de günlük Kovid-19 vaka sayısının 10-20 hastaya kadar düştüğünü bildirdi.
Salgınla mücadelede aşının büyük önemi olduğunu vurgulayan Başıbüyük, "İlimiz aşılama çalışmaları noktasında çok iyi durumda. Vatandaşlarımıza ister birinci doz, ister hatırlatma dozları olsun, kovid aşılarını yaptırmayı ihmal etmemelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала