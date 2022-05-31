https://tr.sputniknews.com/20220531/ator-rus-turistlerin-bu-yaz-en-populer-destinasyonlari-rusya-ve-turkiye-1056855021.html

ATOR: Rus turistlerin bu yaz en popüler destinasyonları Rusya ve Türkiye

ATOR: Rus turistlerin bu yaz en popüler destinasyonları Rusya ve Türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Ruslar için bu yaz en popüler destinasyonların Rusya ve Türkiye olacağını belirtti. 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T18:59+0300

2022-05-31T18:59+0300

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ator

türkiye

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rus turist

dünya

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ATOR’un açıklamasında, “Türkiye, çoğu büyük ve orta ölçekli tur operatörlerinin sattığı tur sayısına göre ilk sırada yer alıyor. Gerçi rezervasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10-15 gerisinde. Rezervasyonların yüzde 90’ından fazlası Antalya ilinin tatil beldelerine: Alanya, Belek, Kemer ve Side’ye tekabül ediyor. Geriye kalan yüzde 10’u da Ege kıyılarına olan turlar oluşturuyor, zira buraya direk uçuş çok daha az. Çoğu rakip destinasyonlara direkt ve charter uçuşların yapılmaması nedeniyle Türkiye’nin toplam dış turizmdeki payı artacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye’ye iki kişilik tur maliyetinin ortalama 160 bin – 210 bin ruble (42 bin – 55 bin TL) olduğu kaydedildi.Gezilerini kendi başlarına organize eden Rus turistler için en popüler yaz tatili destinasyonunun her zaman olduğu gibi Rusya olduğunu bildiren ATOR, Rusya’nın bu yıl, tur operatörlerin sattığı turlarda da en popüler destinasyon haline geldiği kaydedildi.En popüler 5 ülke arasında ayrıca Abhazya, BAE ve Mısır yer alıyor.

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