https://tr.sputniknews.com/20220531/avustralyanin-yeni-basbakani-albanese-ulkenin-en-cok-kadin-uyeli-kabinesini-acikladi-1056849411.html
Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, ülkenin en çok kadın üyeli kabinesini açıkladı
Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, ülkenin en çok kadın üyeli kabinesini açıkladı
Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, üç yıl boyunca ülkeyi yönetme şansı elde eden İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, kabinesini duyurdu. 23 üyeli... 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T15:43+0300
2022-05-31T15:43+0300
2022-05-31T15:43+0300
politika
avustralya
kadın
bakan
hükümet
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Ülke basınındaki haberlere göre, Albanese, hükümeti kurmak için yeterli sayıyı garantiledikten sonra kabinesinin üyelerini açıklarken, kabinenin "Avustralya'nın kendisi kadar kapsayıcı olacağını" belirtti.Albanese'nin kabinesinde Ed Husiç ve Anne Aly Müslüman bakanlar olarak yer alıyor. Husiç'in Sanayi ve Bilim Bakanı, Aly'nin de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak yarın yemin etmeleri bekleniyor.Albenese, 23 üyeli kabinesinde 10 kadın bakanın görev alacağını, bunun kadınların temsili açısından önemli olduğunu söyledi.Avustralya tarihinde bir rekor anlamına gelen bu sayı, 7 kadın üye ile ülke tarihinde en fazla kadın bakanın yer aldığı Scott Morrison hükümetinin rekorunu kırmış oldu. Kadın bakanlar arasında bulunan Anne Aly aynı zamanda bir Avustralya hükümetinde görev alacak ilk kadın Müslüman olacak.Albanese’nin yeni kabinesi yarın yemin edip göreve başlayacak.Avustralyalı seçmenler, ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.Albanese liderliğindeki İşi Partisi, yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi elde etmişti.İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.
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avustralya, kadın, bakan, hükümet
Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, ülkenin en çok kadın üyeli kabinesini açıkladı
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Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, üç yıl boyunca ülkeyi yönetme şansı elde eden İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, kabinesini duyurdu. 23 üyeli kabinede 10 kadın bakan görev yapacak.
Ülke basınındaki haberlere göre, Albanese, hükümeti kurmak için yeterli sayıyı garantiledikten sonra kabinesinin üyelerini açıklarken, kabinenin "Avustralya'nın kendisi kadar kapsayıcı olacağını" belirtti.
Albanese'nin kabinesinde Ed Husiç ve Anne Aly Müslüman bakanlar olarak yer alıyor. Husiç'in Sanayi ve Bilim Bakanı, Aly'nin de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak yarın yemin etmeleri bekleniyor.
Albenese, 23 üyeli kabinesinde 10 kadın bakanın görev alacağını, bunun kadınların temsili açısından önemli olduğunu söyledi.
Avustralya tarihinde bir rekor anlamına gelen bu sayı, 7 kadın üye ile ülke tarihinde en fazla kadın bakanın yer aldığı Scott Morrison hükümetinin rekorunu kırmış oldu.
Kadın bakanlar arasında bulunan Anne Aly aynı zamanda bir Avustralya hükümetinde görev alacak ilk kadın Müslüman olacak.
Albanese’nin yeni kabinesi yarın yemin edip göreve başlayacak.
Avustralyalı seçmenler, ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.
Albanese liderliğindeki İşi Partisi, yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi elde etmişti.
İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.